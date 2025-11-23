"Те заслужават не само да оцелеят, но и да процъфтяват": Какво се случва с децата - мигранти на Балканите

„Те заслужават не само да оцелеят, но и да процъфтяват. Това каза заместник-ръководителят на офиса на УНИЦЕФ за Хърватия Илия Талев по време на заключителната конференция в Загреб представи резултатите от двугодишната програма „Подкрепа за деца и семейства в миграция в процеса на закрила и интеграция в Хърватия“, която беше осъществена съвместно от офиса на УНИЦЕФ за Хърватия и Държавния секретариат по миграция на Швейцарската конфедерация, съобщи хърватската медия "Индекс".

Над 7000 деца мигранти са получили навременна защита, достъп до основни услуги и подкрепа за психично здраве, а над 700 непридружени деца са включени в системата за закрила и настойничество, с индивидуализирана подкрепа и качествено настойничество, съобщи днес УНИЦЕФ

Програмата, от декември 2023 г. до ноември 2025 г., се фокусира върху укрепването на националните системи, така че децата и семействата в мигрантски период да получат навременна защита, достъп до услуги за ранно развитие, приобщаващо образование, социални помощи и услуги, както и психосоциална подкрепа. ОЩЕ: АСП: Десетки непридружени деца от Израел пристигат у нас

Образователната интеграция

„В областта на образователната интеграция 1984 чуждоезични деца бяха включени в училища и местни общности, а 555 ученици преминаха стандартизирани езикови тестове, което даде възможност на училищата да предоставят целенасочена подкрепа за преодоляване на езиковите бариери“, беше подчертано на конференцията.

Програмата осигури допълнително обучение на 1200 експерти в областта на ранното детско развитие, образованието, социалното подпомагане, системите за убежище и психичното здраве, като засили капацитета на ключови институции за работа с деца и семейства в мигрантски период.

УНИЦЕФ е подкрепил националните системи, за да гарантира, че децата и семействата в мигрантски режим, включително непридружените деца, са интегрирани в хърватското общество и имат достъп до основни услуги. „УНИЦЕФ е наш надежден партньор от самото начало на прилагането на втория швейцарски фонд за бързо реагиране и това сътрудничество се оказа ключово за справяне с неотложни нужди, като същевременно се създават устойчиви решения“, каза Беатрис Шаер, посланик на Швейцарската конфедерация в Република Хърватия. Програмата беше осъществена в сътрудничество с ресорните министерства, Хърватския институт за социална работа, Агенцията за образование и обучение, Националния център за външна оценка на образованието, училища, академичната общност и организации на гражданското общество. Финансира се от втория швейцарски принос към държавите-членки на Европейския съюз. ОЩЕ: България и Белгия могат да дадат подслон на самотни деца-мигранти