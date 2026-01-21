"Терористична атака": Турция за инцидента с турското знаме край Сирия

Турското министерство на отбраната е започнало разследване на терористична атака, свързана с YPG (Отрядите за народна защита), срещу турското знаме по граничната линия Нусайбин-Камишли, разположена между Сирия и Турция, съобщи Ананодалската агенция. „Започнато е административно разследване на опита на симпатизанти на терористична организация да преминат затворения граничен пункт в Нусайбин и нападението над нашето знаме на граничния пункт“, се казва в изявление на министерството в турската социална медийна платформа NSosyal.

В обхвата на разследването са включени 393 лица, а 35 души са задържани във вчерашния ден. Задържаните специално за свалянето на знамето са 14 души.

До случая се стигна при протест, организиран след призива на прокюрдската партия за изразяване на недоволство от операцията на сирийската армия срещу сирийските кюрдски милиции в североизточна Сирия, която управляващите в Турция подкрепят.

Открита провокация и тъмни сили срещу Турция

По-рано ръководителят на комуникациите на Турция, Бурханетин Дюран, нарече нападението срещу турското знаме „открита провокация, насочена към националния мир“, добавяйки, че действието показва „тъмни сили, целящи да саботират целта за Турция без тероризъм“.

„Тези, които планират и извършват подобни действия, трябва да знаят, че всяка заплаха за сигурността на Република Турция и всяко злодеяние срещу нашите свещени ценности ще бъдат посрещнати с най-решителен отговор“, подчерта той. ОЩЕ: Задържаха 14 души за сваляне на турското знаме