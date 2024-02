Трактори на фермери заляха улиците на Солун (ВИДЕО)

Стотици фермери с трактори са пред панаирното градче в Солун, където се провежда международна аграрна изложба. Пристигат от всички части на страната, както и от островите. Категорични са ,че ще продължат с протестите, защото според тях мерките, които правителството предлага в тяхна помощ, не са достатъчни, за да поддължат аграрния сектор в страната. Демонстрантите не блокират движението в града, но не обещават, че няма да затварят пътища в следващите дни.

Tractors take over Thessaloniki's streets during farmers' protests



Greek farmers escalate protests against net zero taxes and globalist policies