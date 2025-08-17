Историческо! Руснак удължи победната си серия и вдигна титлата в средна категория на UFC

Хамзат Чимаев (15-0-0) е новият шампион в средна категория на UFC след мощното си представяне на UFC 319. В основния двубой на галавечерта беше победен Дрикъс Дю Плесис (23-3-0) със съдийско решение.

Чимаев сломи Дю Плесис за титла в средна категория на UFC

Боецът с чеченски произход не остави никакви шансове на южноафриканеца, реализирайки цели 12 тейкдауна и демонстрирайки контрол на земята над 4 минути във всеки един от рундовете. Дю Плесис само в два от случаите не позволи да бъде съборен.

Дори когато реферът няколко пъти вдигаше двамата в стойка, за да направи битката по-атрактивна, това не промени хода на събитията– Чимаев продължи да доминира и сваляше опонента си почти мигновенно.

Бившият шампион Дю Плесис опита да намери начин да се върне в мача в последния пети рунд, когато хвърли всички усилия в отчаян опит.

След тази победа Хамзат Чимаев остава непобеден в професионалната си кариера. В интервюто си непосредствено след мача шампионът сподели, че се вълнува повече от парите, колкото от титлата, която е по-важна за страната му. / БГНЕС

