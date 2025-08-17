Трагедия: Откриха телата на мъжа и детето, изчезнали в морето край Слънчев бряг

Телата на изчезналите в бурното море в Слънчев бряг в четвъртък следобед 14-годишен младеж и 35-годишния му роднина от Септември са открити и извадени от водата в района на Южното пристанище на Несебър. Те ще бъдат откарани за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ - Бургас.

Как се стига до трагедията?

Двамата са били част от по-голяма компания, която въпреки забранителния червен флаг за силно вълнение и предупрежденията на плажните спасители, влязла в морето, за да се освежи.

Четирима мъже от групата успели да излязат на брега, но удавените били завлечени от мъртвото вълнение. В издирвателните действия, затруднени от отривистия вятър, високите вълни и бурното море, от четвъртък следобед до днес се включили : дрон на РДГП Бургас за облитане на района, системата на "Гранична полиция" за наблюдение, търсене и спасяване, катер и дежурен гранично полицейски кораб.

По случая в РУ-Несебър е образувано досъдебно производство.