"Тежката артилерия" заминава със Зеленски в САЩ

По молба на президента Зеленски, утре ще се присъединя към срещата с президента Тръмп и други европейски лидери в Белия дом. Това написа pредседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в профила си в социалната мрежа "X". Така тя и други европейски лидери ще пътуват за Вашингтон, за срещата на украинския президент Володимир Зеленски с американския президент Доналд Тръмп утре (18 август). С тях ще бъде и германският канцлер Фридрих Мерц, потвърди говорителят на немското правителство.
Очаква се сред европейските лидери, които вероятно ще придружат Зеленски във Вашингтон, да бъдат и финландският президент Александър Стуб, както и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.
Фон дер Лайен съобщи още, че Володимир Зеленски ще посети днес Брюксел и ще участва във видеоконференцията на т.нар. "Коалиция на желаещите", която започва в 16 часа българско време.
This afternoon, I will welcome @ZelenskyyUa in Brussels.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2025
Together, we will participate in the Coalition of Willing VTC.
At the request of President Zelenskyy, I will join the meeting with President Trump and other European leaders in the White House tomorrow.
Френският президент Еманюел Макрон също ще пътува до Вашингтон, за да се присъедини към украинския държавен глава Володимир Зеленски за разговори с Тръмп, съобщиха от неговата канцелария.
Преговорите имат за цел да засилят координацията между Европа и САЩ с оглед "постигането на справедлив и траен мир, който да защити жизненоважните интереси на Украйна и сигурността на Европа", посочват от Елисейския дворец.
На помощ на Украйна
Европейските лидери предприемат решителни действия, за да предотвратят напрежение в Овалния кабинет на критичен етап от дипломатическите усилия за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна,. Прегръдката на Доналд Тръмп с Владимир Путин на 15 август тревожи Европа, че президентът на Украйна Володимир Зеленски няма да получи същото приятелско отношение.
Срещата между Тръмп и Путин в Аляска не доведе до пробив и остави бъдещето неясно. Тръмп обяви, че ще се срещне със Зеленски във Вашингтон, след което ще се опита да събере украинския и руския лидер заедно в преговори за мир. Европа и Украйна гледат на срещата като ключова за това Тръмп да не приеме неприемливи условия от Путин, като например отстъпване на украинска територия, върху която Москва има само частичен контрол.