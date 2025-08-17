"Тежката артилерия" заминава със Зеленски в САЩ

По молба на президента Зеленски, утре ще се присъединя към срещата с президента Тръмп и други европейски лидери в Белия дом. Това написа pредседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в профила си в социалната мрежа "X". Така тя и други европейски лидери ще пътуват за Вашингтон, за срещата на украинския президент Володимир Зеленски с американския президент Доналд Тръмп утре (18 август). С тях ще бъде и германският канцлер Фридрих Мерц, потвърди говорителят на немското правителство.

Очаква се сред европейските лидери, които вероятно ще придружат Зеленски във Вашингтон, да бъдат и финландският президент Александър Стуб, както и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Фон дер Лайен съобщи още, че Володимир Зеленски ще посети днес Брюксел и ще участва във видеоконференцията на т.нар. "Коалиция на желаещите", която започва в 16 часа българско време.

This afternoon, I will welcome @ZelenskyyUa in Brussels.



Together, we will participate in the Coalition of Willing VTC.



At the request of President Zelenskyy, I will join the meeting with President Trump and other European leaders in the White House tomorrow. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2025

Френският президент Еманюел Макрон също ще пътува до Вашингтон, за да се присъедини към украинския държавен глава Володимир Зеленски за разговори с Тръмп, съобщиха от неговата канцелария.

Преговорите имат за цел да засилят координацията между Европа и САЩ с оглед "постигането на справедлив и траен мир, който да защити жизненоважните интереси на Украйна и сигурността на Европа", посочват от Елисейския дворец.

На помощ на Украйна

Европейските лидери предприемат решителни действия, за да предотвратят напрежение в Овалния кабинет на критичен етап от дипломатическите усилия за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна,. Прегръдката на Доналд Тръмп с Владимир Путин на 15 август тревожи Европа, че президентът на Украйна Володимир Зеленски няма да получи същото приятелско отношение.

Срещата между Тръмп и Путин в Аляска не доведе до пробив и остави бъдещето неясно. Тръмп обяви, че ще се срещне със Зеленски във Вашингтон, след което ще се опита да събере украинския и руския лидер заедно в преговори за мир. Европа и Украйна гледат на срещата като ключова за това Тръмп да не приеме неприемливи условия от Путин, като например отстъпване на украинска територия, върху която Москва има само частичен контрол.