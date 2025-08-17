Срещата Тръмп-Путин:

Байерн Мюнхен пропуска голям трансфер - преговорите за новата звезда на германския футбол приключиха

Шефовете на Щутгарт обявиха, че преговорите за трансфер на Ник Волтемаде в Байерн Мюнхен са приключили. "Ник Волтемаде ще играе за Щутгарт през следващия сезон; въпросът е приключен. Съобщихме това съвместно в сряда", каза изпълнителният директор Александър Верле пред Скай преди началото на мача за Суперкупата на Германия между двата отбора в събота вечерта.

В Щутгарт са категорични, че Волтемаде остава

Спортният директор на носителя на купата на Германия Фабиан Волгемут изрази подобно мнение."Фактите са ясни и недвусмислени: въпросът е приключен и Ник Волтемаде ще продължи да играе за нас след това лято", каза той пред германските медии.

Ник Волтемаде

Спортният директор на баварците Кристоф Фройнд каза, че трансферният период остава отворен до 1 септември. "Трансферите са възможни до тази дата", отбелязва той. / БТА

