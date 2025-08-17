Годой обеща на феновете: ЦСКА ще излезе от кризата, а аз пак ще съм голмайстор

Новата звезда на ЦСКА Леандро Годой отправи големи обещания към феновете на "армейците". Аржентинският нападател, който завърши миналия сезон като голмайстор на Първа лига, е категоричен, че клубът съвсем скоро ще излезе от кризата и ще бъде сред най-добрите. Той постави сериозни цели за престоя си при "червените" както в отборен, така и в личен план. Годой даде специални интервю за клубната телевизия, в което определи преминаването си в ЦСКА като най-добрата стъпка в кариерата му.

Кошмара: Вече съм в най-големия клуб в България

"Зареден съм с огромно желание и амбиция. Гладен съм за големи неща – да стана пак голмайстор на първенството, да печеля мачове. В главата ми са само победи. Имаме отбор с много добри футболисти, които ме приеха страхотно. Сега периодът е лош, но всичко ще се промени. Футболистите, треньорският щаб и всичко в клуба се подрежда по най-добрия начин и нямам съмнения, че ситуацията скоро ще е друга. Нека феновете да бъдат спокойни. Да, клубът е много голям и очакванията са огромни, но ние сме решени да преодолеем трудностите и да продължим напред", заяви Годой пред клубната телевизия на ЦСКА.

Годой иска повече от 18 попадения през сезон 2025/26

"Чувствам се щастлив. Това е голяма стъпка в кариерата ми, най-добрата, която мога да направя. Както казах и при представянето ми, вече съм в най-големия клуб в България. Щастлив съм, нямам търпение и съм амбициран да постигна целите пред клуба – в индивидуален план и с отбора. Наслаждавам се на момента", каза още аржентинецът. "Моите са всяка година да ставам по-добър и сега искам да вкарам повече от тези 18 гола, които отбелязах през миналото първенство. Разбира се, ще се опитам отново да стана голмайстор №1, да спечелим всички мачове. Както казах, всеки иска да става по-добър и моята амбиция е точно тази."

