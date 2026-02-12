Турските митничари осуетиха внос на течен канабис от България

Служители на турските митници на ГКПП Дерекьой (срещу Малко Търново) са заловили 10 килограма течен канабис в автомобил, влизащ от България, съобщи информационният сайт „Хаберлер“. Наркотикът е бил разкрит при проверка с рентгенов апарат. Напраена е щателна проверка на автомобила, като в нея се включило и специално обучено куче.

При претърсването били открити 10 килограма течно наркотично вещество, укрито в 12 метални термоса, разположени в тайник под задната седалка на автомобила.

Водачът и спътникът му, националността на които не се уточнява в съобщението, са били предадени на правосъдието и с решение на съда са задържани в ареста по обвинение за нелегален трафик на наркотици.

