Енергиен гигант иска да добива природен газ в морето на Гърция

Американският енергиен гигант Chevron е подал оферта за участие в търг за проучвания за природен газ в четири офшорни блока край гръцкия остров Крит. Това съобщи днес министърът на енергетиката Ставрос Папаставру, цитиран от електронното издание на в. "Катимерини". Правителството обяви търга тази година, след като "Шеврон" и гръцкият нефтопроизводител Hellenic Energy изразиха интерес към четири дълбоководни блока край полуостров Пелопонес и остров Крит.

Предимство в надпреварата с Турция

Hellenic Energy и Chevron са подали съвместна оферта за участие в търга. Подаването на офертата се възприема като предимство за Гърция в геополитическата надпревара за влияние с Турция, отбелязва в. "Катимерини", позовавайки се на Ройтерс.

Chevron и консорциумът Hellenic Energy обявиха участието си в международния търг за четири офшорни блока южно от Крит и Пелопонес. Това отваря нова глава в експлоатацията на подводните енергийни богатства на нашата родина и развива надеждите и перспективите на нашата страна", посочи министърът на околната среда и енергетиката Ставрос Папаставру.

Той добави, че "Гърция с национално самочувствие поставя солидни основи за своята енергийна самостоятелност и повишава геополитическата си роля в Източното Средиземноморие".

Гърция, която добива много малки количества нефт, увеличи производството на енергия от възобновяеми източници, но все още силно разчита на газ за производството на енергия. Страната се стреми да използва вътрешни ресурси като част от усилията на Европейския съюз да се откаже от руската енергия след като Москва нахлу в Украйна, отбелязва Ройтерс.

Откриването на големи газови находища край Египет, който се намира южно от Крит, разпали надежди, че и в гръцките води също може да има съществени запаси от природен газ.