Инцидент със спортен самолет в Сърбия: Има загинал

Спортен самолет "Пайпър" с двама членове на екипажа се е разбил по време на кацане на спортното летище Биковац край Суботица, съобщи novosti.rs. Инцидентът е станал вчера около 17 часа, потвърди местната полиция в Суботица. По време на катастрофата на самолета 30-годишен пилот с инициали З. С. от Байша е загинал, докато 24-годишният пилот с инициали К. Ф.  получил тежки наранявания, според Главната прокуратура в Суботица, 

Екипи на полицията и пожарната са отишли ​​на мястото на катастрофата. Причината за самолетната катастрофа е неизвестна и разследването продължава.

Скорошни инциденти на Балканите

Припомняме, че преди дни турски противопожарен самолет, принадлежащ на турската Генерална дирекция по горите, се разби в Хърватия. Това съобщи Анадолската агенция, позовавайки се на турския министър на земеделието и горите Ибрахим Юмакли. Самолетът е изчезнал по време на полет между летищата Загреб и Рейка. Останките му са били открити близо до град Сен. Пилотът е загинал при катастрофата.

По-късно стана ясно, че това не е първият инцидент на летеца. Оказва се, че пилотът Хасан Бахар е оцелял след самолетна катастрофа в края на август тази година. На 29 август той е участвал в гасенето на пожар в селището Ятаган в Мугла, когато противопожарният му самолет се разбива. По-късно Бахар е изваден от останките ранен. ОЩЕ: Турски противопожарен самолет се разби в Хърватия, пилотът е загинал (СНИМКИ)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
