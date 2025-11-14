Мицотакис с първи думи за мемоарите на Ципрас: Вдъхновен ли е да напише свои

Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис заяви, че не планира да чете предстоящите политически мемоари на бившия премиер Алексис Ципрас, наричайки ги „интересен роман“, който ще остави на други да критикуват, пише гръцкото издание Kathimerini. „Ще оставя деконструкцията на този интересен роман на други“, каза гръцкият премиер Мицотакис на дискусия в Атина в петък. Той изключва възможността са мият той да напише своя конвенционална политическа автобиография.

Вдъхновен ли да пише свои мемоари?

На въпроса дали планира сам да напише книга в бъдеще, Мицотакис каза, че би искал да сподели някои от преживяванията си, но не под формата на политическа биография. „Ако сте ужасно притеснени да напишете собствената си история, вероятно не сте направили нещо както трябва“, каза Мицотакис.

Книгата на Ципрас

Книгата на Ципрас, озаглавена „Итака“, ще бъде публикувана на 24 ноември от издателство „Гутенберг“.

Междувременно, издателство "Гутенберг" спечели съдебна победа срещу Documento Media за публикуване на откъси от книгата от 760 страници. Съдът постанови незабавното изтегляне на откъсите, забрани представянето и онлайн разпространението им до официалното издаване на книгата и забрани възпроизвеждането, разпространението, маркетинга или каквото и да е друго използване на откъсите. Изслушването по временните мерки е насрочено за 20 април 2026 г. ОЩЕ: "Политически трилър": Ципрас написа мемоари, чувства се като Одисей