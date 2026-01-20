Туристическа агенция заряза две деца в ски курорт

Туристическата агенция е взела шокиращо решение да остави двама непълнолетни на 15 и 16 години сами на върха на популярен ски курорт в Сърбия, предаде македонската медия "Независен". Причината била, че нямало място за багажа им. Става въпрос за връх в национален парк Копаоник, но не се знае кога точно се е случил въпросният инцидент. За случая разказва майката на децата, които имали редовни билети за връщане до Белград.

Ето какво се случило

Компанията ги оставила без никакво чувство за отговорност на Копаоник. "Децата купиха билети за връщане и се качиха със същото количество багаж, както за пътуването на отиване, когато нямаше проблеми. Преди да тръгнат за планината, едно от момчетата дори се обади в агенцията и попита дали има ограничение за багаж и му беше казано, че няма“, разказа майката пред сръбската медия Nova.rs.

Майката твърди, че други пътници са превзели микробуса със сноубордове и ски екипировка, така че не е имало място за обикновени куфари.

„Докато си опаковаха багажа обаче, шофьорът им каза, че нещата не могат да се поберат в превозното средство и че единственото решение е да ги оставят на Копаоник и един ден, когато имат място, ще ги вземат от планината и ще ги докарат в Белград. Това беше проблем за децата, те имаха ски, ски обувки, раници“, разказва майката.

Те получиха отговор от агенцията, че това не е техен проблем и че трябва да се обадят в заведението, където са настанени децата, и да ги помолят да оставят вещите си там.

„Наехме частен ван, за да можем да ги върнем заедно с вещите им. По-късно отидохме в агенцията, където ни възстановиха част от парите за билета“, разказа майката. ОЩЕ: Курортите в очакване: След летния, идва ли и и най-успешният зимен сезон?