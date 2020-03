Турски брониран автомобил сваля част от оградата по границата с Гърция (ВИДЕО)

Гърция и Турция продължават информационната война във връзка със ситуацията с бежанците и мигрантите на турско-гръцката граница. Достоверността на изявленията и на двете страни не може да бъде потвърдена със сигурност.

Dangerous escalation on #Turkey-#Greece border. :



Turkish special police operation units point their high-powered rifles at #Greek border patrol cars along Evros (Meric) river line. pic.twitter.com/Zvxpr5LLhW — Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) March 8, 2020

Turkish military ties a rope to the Greek border fence&try to pull it down with the help of their military vehicle so that thousands of migrants can storm the Greek/European/Christian border



Unacceptable behavior from Turkish authorities!#GreeceUnderAttack #IstandWithGreece pic.twitter.com/FIce2bcBA3 — BasedPoland (@BasedPoland) March 7, 2020

Illegal immigrants trying to bring down the fence and invade greece using steel wire and hook which were given by the Turkish police. #IStandWithGreece #greece_under_attack #GreeceDefendsEurope#Evros pic.twitter.com/apVQMr2Khl — Ακροκεντρώος (@akrokentrwos) March 8, 2020

Според Анкара гръцки военен е използвал бойни патрони срещу хора, опитали се да се прехвърлят на гръцка територия. Атина отрече обвинения. Директоратът по комуникациите към турското президентство разпространи вчера привечер видеозапис, в който твърди, че се вижда как гръцки граничар стреля с бойни амуниции. Гърция отрече твърденията.Междувременно гръцките власти разпространиха клип в събота вечер, който според тях показва как турски автомобил сваля част от оградата, издигната от Гърция по границата ѝ с Турция. Под видеоклипа е публикувана информация, според която турски брониран автомобил за гранично наблюдение се опитва да свали част от огражденията.Както уточнява „Катимерини”, става въпрос за превозно средство HIZAR/ATES, оборудвано с уреди за дневно и нощно наблюдение на границата. Турция е получила тези автомобили през 2019 г. като 75 % от тях са закупени с европейски средства. Автомобилът е снабден с мощен двигател и може да се катери.Изданието припомня, че струпаните по границата мигранти постоянно се опитват да пробият дупки в оградата, а гръцките сили ги отблъскват и незабавно поправят повредения участък. Това е първият път, в който се публикуват кадри, при които се вижда как Турция помага реално на мигрантите да свалят оградата.Според турския вътрешен министър Сюлейман Сойлу над 140 000 души са напуснали Турция. По думите му това е „само началото“, тъй като миналата година Турция е заловила 450 000 нелегални емигранти, но в момента зимата е мека и на места дълбочината на р. Марица е спаднала на 40-50 сантиметра и реката дори може да се преброди пеш.По гръцки данни за целия период от 29 февруари до вчера, 7 март, са били предотвратени около 40 000 опита за незаконно влизане в страната и са били извършени общо 280 ареста на хора, които са успели да проникнат на територията на Гърция.