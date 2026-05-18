Учила "македонски" цяла година: Лондон праща нова британска посланичка в Скопие

18 май 2026, 11:27 часа 531 прочитания 0 коментара
Снимка: gov.uk
Мая Сивагнанам е назначена за посланик на Великобритания в нашата югозападна съседка Република Северна Македония. Новината съобщи британското правителство в своя сайт. Очаква се тя да заеме поста през август. Тя ще наследи досегашния посланик на Обединеното кралство в лицето на Матю Лоусън. Първото нещо в биографията на Сивагнанам, което прави впечатление, че тя изучава "македонски език" от 2025 година досега.

Из биографията на Сивагнанам

 Видно от биографията й новата посланичкав Скопие има богат опит, заемала е различни длъжности, като е била и Заместник-ръководител на Министерството на външните работи на Великобритания за Северна и Централна Европа в периода 2016 до 2019 г. 

Сивагнанам е била първи секретар на Постоянно представителство на Обединеното кралство към ЕС преди Брекзит., а от 2006 до 2007 г. е била началник на кабинета на специалния пратеник на министър-председателя по миграционните въпроси.

Опит на Балканите

Тя е ръководила отдела по глобалните въпроси на британско посолство в Анкара в периода от 2009 до 2011 г., като преди това е изучавала една година турски език. ОЩЕ: Кой още ги нарича "северномакедонски партньори": Муцунски май трябва да привика американския посланик

Великобритания македонски език Обединено кралство Северна Македония британски посланик
Деница Китанова
