В с. Цапари, Битолско, почетоха паметта на падналите български воини на "Македонската Шипка"

На българското военно гробище в с. Цапари, Битолско, на Архангелова задушница бе почетена паметта на 214 български офицери и войници погребани там.

По време на Първата световна война село Цапари е на фронтовата линия и край селото са погребани българските воини, загинали в защита на Червената стена (кота 1248). През март 1917 г. срещу българските дивизии започва офанзива на 5 пъти по-голяма по численост войска на Антантата. Сражението продължава близо три месеца и завършва с победа за българската армия, а битката е наречена „Македонската Шипка”. През 2004 г. гробището става първото официално признато българско военно гробище на територията на Северна Македония.

"За поредна година сме се събрали днес, за да почетем паметта на героите, загинали за свободата и обединението на България. За пореден път сме в Цапари, в това гробище, само на няколко метра по-нататък от което е минавала фронтовата линия. Тази земя е пропита от нашата кръв и духът на това място е пропит от духа на българските воини. И всеки път, когато се сещам за този героизъм, си давам сметка, че той е и на всяка майка, която е изпратила сина си и не го е дочакала да се върне, на всяка нейна сълза, на всяка жена, отгледала сама децата си. Това е героизмът на всяко дете, отраснало като сираче. Героизмът от войните за национално обединение е героизъм на цял един народ. Нашата днешна свобода и независимост са изградени от костите и сълзите на нашите предци. Това почитаме днес", обърна се към присъстващите посланикът на България в Република Северна Македония Желязко Радуков.

Още: Желанието на Русия за хаос на Балканите: Честването на битката при Куманово и старите рани на България

"В този ден православната църква, както и всички ние, отдаваме почит и се прекланяме пред подвига на загиналите през войните хиляди военнослужещи. Това е и повод да се обърнем назад към нашата история и да си припомним техния подвиг, саможертва и себеотрицание. Историята е това, което ни свързва с миналото и ни посочва събития, примери, които не бива да забравяме. Тя възпитава и ни помага да разбираме по-добре кои сме ние днес. И дава поуки за бъдещето - да не повтаряме грешки от миналото и да избираме правилно бъдещия си път. Българската история е съпроводена с много войни и бойни действия за справедливи каузи, като защита на държавността, независимостта, свободата. Поради тази причина военната ни история е изпълнена с хиляди примери на геройства и храброст. Златни страници, които блестят с успехите на българската войска и славните победи. Нещо такова се е случило и в този район... Това военно гробище, гробовете на офицерите в двора на църквата в селото са доказателство за запазване на живата историческа истина повече от век. Всички тези хора - войници, офицери, граждани, са загинали в името на националния идеал, защитавайки националния интерес. За това днес България да я има на картата на Европа, за това да живеем по-добре и в повече сигурност и стабилност. Те изпълниха докрай своя дълг, защитавайки Родината и заслужават да ги помним, заслужават нашето поклонение и уважение към делото им", каза в словото си българският заместник-министър на отбраната Радостин Илиев.

На паметника на българското военно гробище венци и цветя бяха поднесени от името на министъра на отбраната и началника на отбраната на България, посолството на страната ни в Скопие, генералното консулство на България в Битоля, от военните аташета на Италия, Унгария, Украйна, Китай, както и от името на сдруженията на българите в Северна Македония.

Още: "Победата на Мицкоски е пирова": Проф. Павлов обясни защо в Студио Actualno Балкани (ВИДЕО)

Наред със заместник-министъра на отбраната ген. Радостин Илиев и посланика на България в Северна Македония Желязко Радуков, на българското военно гробище в с. Цапари присъстваха заместник-началникът на ВВМУ “Никола Й. Вапцаров” кап. първи ранг Вълчо Анастасов, началник отдела “Социални инвестиции и военноисторическо наследство” полк. Невяна Митева-Матеева, генералният консул на страната ни в Битоля Николай Димитров, дипломати от дипломатическите мисии на страната ни в Скопие и Битоля, курсанти от ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров”, представители на българските сдружения в Северна Македония.

Панихида за загиналите бе отслужена в църквата "Св. Георги" в Цапари, а българската делегация положи цветя и на надгробните паметници на седем български офицери, погребани в двора на църквата.

Вчера българската делегация положи венци и цветя и на паметната плоча на българските воини, загинали през 1914-1918 г. на военното гробище в Прилеп, където са погребани и австро-унгарски, германски, румънски, руски, турски, сръбски и албански войници, на паметника на 193 български офицери и войници в района на с. Дреново, община Кавадарци, и на паметника на загиналите български офицери и войници в двора на църквата в с. Беранци, Битолско.

Анализ: Мицкоски се прави на ударен с "македонското малцинство" в България