В Северна Македония си показаха новите машини Stryker (ВИДЕО и СНИМКИ)

В Северна Македония показаха 17 нови лекобронирани машини Stryker, закупени от Съединените щати като част от договора за оборудване на македонската армия с лекобронирани машини. Това се случи в казармата „Страшо Пинджур“ в Петровец. Стана ясно, че допълнителни машини ще пристигнат в следващия период. 17 вече са налични в армията, а останалите 42 трябва да пристигнат до средата на лятото, предаде македонската медия "360 степени".

Един от най-големите проекти на македонското военно министерство

Министърът на отбраната Владо Мисайловски благодари на Съединените щати за помощта им в процеса на модернизация на македонската армия, а на премиера - за отпускането на това, което той нарече исторически бюджет за министерството.

Той посочи, че това е един от най-големите проекти на Министерството на отбраната.

"Това, което НАТО изисква от нас, е да инвестираме над 20 процента в модернизация, а ние правим дори повече – над 32 процента от бюджета ни е директно за модернизация. Предстоят още много проекти, защото през изминалия период сключихме няколко междуправителствени споразумения с нашите приятели от Съединените щати и повечето от тях бяха приети в парламента", каза Мисайловски на днешното събитие в казармата „Страшо Пинджур“ в Петровец.

Снимка: X/Влада на Република Северна Македонија

Минимумът е надскочен

Според премиера Християн Мицкоски, закупуването на Stryker ще засили капацитета и ще подобри оперативността на армията, което, както той каза, ще я направи по-конкурентоспособна в сравнение с други армии.

„Ще продължим да инвестираме в армията и в бъдеще, оценяваме, че това е много важно. Искаме да имаме изцяло ново и съвременно оборудване, разбира се, в рамките на бюджета и всички критерии, които се изискват до 2032 г. да бъдат изпълнени от нас. Това, което сега е минимумът, ние сме доста над този минимум", каза Мицкоски.