В Словения режат крилата на "Сръбски свят"? Сръбският патриарх получи условна присъда

Окръжният съд в Любляна осъди сръбския патриарх Порфиирий и Сръбската православна църковна община за тормоз над местен свещеник. Сръбският духовен водач получи условна присъда за случилото се, а църковната община глоба от 10 000 евро, докато сръбският президент Александър Вучич нарече „позорно" решението на съда, предаде хърватската медия "Индекс".

До присъдата се стигна след като през януари словенската държавна прокуратура внесе обвинителен акт срещу патриарха за твърдения за тормоз на работното място по случая със свещеник Желко Лубарда.

Решение на съда в Любляна

Свещеникът твърди, че е бил подложен на продължителен натиск, защото не е искал да лъжесвидетелства, за да прикрие предполагаеми финансови нередности в църковната хазна.

Реагирайки на решението на съда в Любляна, Синодът на Сръбската православна църква нарече присъдата „скандална“, твърдейки, че Порфирий и неговият представител не са били информирани, че съдебното производство дори е било образувано, нито прокуратурата е поканила главата на сръбската църква да коментира обвиненията.

Режат ли крилата на "Сръбски свят"?

Сръбската православна църква традиционно се разглежда като централен център на „меката сила“ на Русия в Западните Балкани. Сръбската църква освен това брани властта в Белград и наскоро беше обвинена в инквизиция срещу инакомислещите.

Въпреки това - това решение на съда показва, че Словения, която е била част от Югославия, а сега е член на НАТО и ЕС, има съпротивителни сили срещу сръбското влияние.

Междувременно в Декларацията за защита на националните и политически права и общото бъдеще на сръбския народ от 8 юни 2024 г., или така наречената доктрина "Сръбски свят" е благословена от сръбския патриарх Порфирий. Под благовидното намерение за защита на сърбите - доктрината отразява амбициите на сръбската държава за влияние на Балканите, но в текстовете са изрично упоменати страни като Черна гора. Църквата е част от висшето ръководство на така наречения "Сръбски свят", което представлява някакво наддържавно обединение.

Тя влиза във Всесръбският събор, а ролята й е да е "един от стълбовете на националната, културната и духовната идентичност на сръбския народ". Нейната роля е да има по-тясно сътрудничество между църковните и държавните органи по ключови въпроси като запазването на традиционните християнски ценности, светостта на брака и семейството.

Освен това Всесръбският събор подкрепя и ролята на Сръбската православна църква в образованието на младите хора чрез педагогически и образователни дейности, т.е. сръбското влияние се възпитава от най-ранна детска възраст. ОЩЕ: Религията и политиката на Балканите: Докато Русия строи църква в Република Сръбска - Хърватия даде милиони за храм в Босна