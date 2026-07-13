Провокация в Нови Сад: Разлепиха плакати на палача от Сребреница - ето реакцията на хората (ВИДЕО и СНИМКИ)

В събота сутрин на няколко места в Нови Сад се появиха плакати на Сръбската радикална партия (СРС), възхваляващи палача от Сребреница Ратко Младич, осъден за престъпления в Сребреница, предаде хърватската медия "Индекс", позовавайки се на сръбската 021.rs. На плакатите, до снимката на генералската фуражка на Младич, беше написано посланието „Генерале, благодари на майка си!“.
Провокация срещу паметта на убитите в Сребреница
Плакатите бяха поставени точно в деня, в който се отбелязва паметта на престъплението в Сребреница през 1995 г., когато бяха убити 8372 бошнаци.
E moj Novi Sade,— LaSangoma (@LidijaPiroski) July 11, 2026
gadne dane živiš. Najružnije od kako pamtim, a kvart u kom sam odrasla ste opoganili, posebno na današnji datum.
Stid i ljudskost vi ne poznajete. Stidim se u vaše ime pic.twitter.com/IlM8zFbS31
Ето как реагираха хората
„Разглас“ публикува видеоклипове в социалните мрежи, на които се вижда, че на някои места плакати са скъсани.
„Хора от Нови Сад късат плакати на СРС за Ратко Младич, които се появиха на годишнината от геноцида в Сребреница“, заявиха те в съобщението. ОЩЕ: Опитът да си издейства свобода се провали: Ратко Младич не е имал нов инсулт
Novosađani cepaju po gradu plakate SRS o Ratku Mladiću koji su se pojavili na godišnjicu genocida u Srebrenici. pic.twitter.com/63WMYBTDvV— Razglas news (@razglasnews) July 11, 2026