Микробус със сръбски граждани се обърна в Черна гора: 21-годишно момиче загина

21-годишно годишно момиче почина от наранявания, получени при пътнотранспортно произшествие в град Липци, на главния път Липци-Грахово в Черна гора, предаде черногорската медия Vijesti. Други 16 души са ранени и след инцидента са изпратени в Специалната болница „Васо Чукович“ в Рисно. Както починалото момиче, така и останалите ранени са граждани на Сърбия, заяви директорът на институцията Дино Панджако.

Той заяви пред ТВ „Vijesti“, че след реанимация десетгодишното дете е изпратено в Клиничния център на Черна гора, придружено от анестезиолог, поради сериозни наранявания на вътрешните му органи.

Подробности за катастрофата

Едно превозно средство е участвало в инцидента в 13:10 ч. местно време.

„Пътнотранспортното произшествие е станало, когато микробусът, движещ се от посока Никшич, е осъществил контакт с каменния склон, разположен отстрани на пътя, от дясната страна на пътното платно, в резултат на което превозното средство се е преобърнало, съобщиха от Дирекцията на полицията.

Микробусът е бил управляван от 68-годишен мъж с инициали Л.М. от Котор, от когото полицейските служители ще вземат обяснения за посочените обстоятелства около пътнотранспортното произшествие.

Разследването на място е ръководено от държавния прокурор в Окръжната прокуратура в Котор.

Причината за пътнотранспортното произшествие се разследва, като предварителните данни сочат, че водачът е бил уморен и сънен. ОЩЕ: Пътнически автобус се преобърна в Турция: Десетки ранени (ВИДЕО)