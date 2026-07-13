Задава се референдум за НАТО в Словения: Не са само приказки, има и предложение (ВИДЕО)

Председателят на словенския парламент Зоран Стеванович предложи провеждането на референдум за членството на Словения в НАТО, заявявайки, че той може да бъде организиран едновременно с местните избори, насрочени за 15 ноември, предаде хърватската медия "Индекс". Във видео съобщение, публикувано в официалния акаунт на партия „Ресница“ в социалната мрежа X, Стеванович заяви, че поради високите разходи, освен обявените референдуми за този ден, може да се проведе и „мега референдум“, за да се разгледа членството на страната в Алианса.

Партията"Ресница" на Стеванович се застъпва за излизане на страната от НАТО и това не е първият път, в който Стеванович говори за такъв референдум. Припомняме, че през април той заговори за общественото допитване, но сега вече има конкретно предложение.

Междувременно той изрази несъгласие с изпращането на финансова помощ на Украйна.

Kaj pravite na to idejo?

Moč ljudem! ✊ pic.twitter.com/TpXUZZ6sMi





Не всички са съгласни в Словения

Словенският външен министър Тоне Кайзер възрази срещу предложението, подчертавайки, че НАТО е основата на сигурността на страната.

Изявленията му идват след срещата на върха на НАТО, където лидерите на държавите членки обсъдиха подкрепата за Украйна и увеличаването на разходите за отбрана до пет процента от БВП до 2035 г.

Словенският министър на външните работи и европейските въпроси Тоне Кайзер заяви, че НАТО е основата на сигурността на страната, докато партията на социалдемократите (СД) оцени предложението на Стеванович като опит за отклоняване на вниманието.

Припомняме, че страната се присъединява към НАТО преди 22 години като част от т.нар. „Вилнюска група“. ОЩЕ: Словения заговори за напускане на НАТО