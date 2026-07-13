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Гърция започва война срещу токсичната риба: Ще има награда за тези, които я унищожават

13 юли 2026, 9:17 часа 320 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/Елена Страхилова
Гърция започва война срещу токсичната риба: Ще има награда за тези, които я унищожават

Гръцкото министерството на земеделието и храните се готви да стартира пилотна програма за управление на инвазивната сребърнобуза жаба в Крит и Южно Егейско море, известна на местно ниво като „лагокефалос“, а в България като риба-заек, предаде гръцкото издание Kathimerini. Страната наскоро започна да прилага в действие проект за плаваща бариера срещу медузи и агресивната риба-заек.

Плаваща преграда беше инсталирана пилотно на остров Евия. Съоръжението не допуска опасната риба да достигне до плажа. Засега нападенията на тази риба срещу плуващи хора в морето са изключителна рядкост, но все пак представляват опасност. 

Награда за рибарите, които унищожават рибата

Регионалните власти ще определят участието на рибарите, пунктовете за доставка, сертифицирането на количеството и процедурите за плащане.

Професионалните рибари ще получават 5,33 евро на килограм за риба, която е уловена, доставена, регистрирана и сертифицирана по програмата.

Разходите за транспорт, съхранение, обработка и унищожаване ще бъдат покрити отделно от регионите.

Заплахата от токсичния вид

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Токсичният вид заплашва морското биоразнообразие, уврежда риболовната дейност и изисква строги мерки за обработка и обезвреждане от съображения за обществена безопасност.

Генералният секретар Спирос Протопсалтис заяви, че инициативата бележи промяна от идентифициране на проблема към организирано управление. ОЩЕ: По гръцките острови поставят бариери във водата, за да спасят туристите от кръвожадна риба

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Егейско море Гърция Крит рибари риба
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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