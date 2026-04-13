Великденски фойерверки откъснаха наполовина пръста на 12-годишно момче

12-годишно момче е получило сериозно нараняване на ръката си, след като е запалило фойерверка, който е избухнал пред църква в Мениди, Западна Атика, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на държавната телевизия ERT. Инцидентът е станал пред църквата „Свети Власиос“ в неделя, на православния Великден в Гърция. Малолетният е получил частично откъсване на единия си пръст и е бил откаран в Детската болница „Света София“, за да бъде опериран, съобщи държавната телевизия ERT.

Полицията разследва

Полицейското управление в Ахарнес провежда предварително разследване, за да се установи как непълнолетният се е сдобил с фойерверка.

Фойерверките в Гърция

По време на великденските тържества, продължаващата употреба на фойерверки, сигнални ракети и импровизирани пиротехнически средства, въпреки предупрежденията на властите, продължава да дава жертви всяка година. Петима души получиха сериозни изгаряния на 5 април при очевиден инцидент, докато подготвяха домашно приготвени ракети за традиционно великденско тържество на източнобеломорския остров Хиос.

Преди празниците гръцките власти откриха 26 000 огромни фойерверки откриха у собственик на магазин на остров Кос в югоизточната част на Егейско море. Те са били конфискувани.

Собственикът на магазина е идентифициран като 59-годишен гръцки гражданин. Той бе задържан на фона на засилените мерки на гръцката полиция преди празника.