12 април 2026, 18:00 часа 568 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Hristijan Mickoski
Криза на идентичността: Защо в Скопие имат психологическа мания по албанците?

В допълнение към другите кризи със съседите си българи и гърци в Северна Македония има криза на идентичността и затова в Скопие са още по-обсебени, споменават и обиждат албанците още повече, пише албанският журналист Назим Рашиди в свой анализ за албанската телевизия Top Channel на тема "Македонска психологическа мания по албанците!". Според него албанците са доказателство, че "психологическата тежест да си македонец" вече не съществува и за много македонци, които са се смятали за привилегировани, сега чувстват, че имат криза на идентичността.

"Погрешната нагласа от години, че за тях „Македония е само на македонците и след това на другите“, е разклатена. Това, което се случва сега, ако направим паралел с проучванията, е, че голяма част от тях, тоест македонците, сега искат да възстановят нещо, което според тях са загубили", пише още журналистът.

Паралел с 90-те години и Охридското споразумение

Поводът за статията е протестът на студентите за изпита по право на албански език в Северна Македония и реакциите в социалните мрежи от страна на македонците. Според автора на анализа социалните мрежи кипят от омраза.

Журналистът обаче прави паралел с атмосфера след 90-те години по време на гражданската война в тогавашна Македония, която приключва с Охридското споразумение, което води до вписване на албанците в македонската конституция и гарантира техните права. 

Той отбелязва, че както сега, тогава обществото е било изпълнено с междуетнически напрежения и патологична омраза към албанците. Той обаче обяснява тази омраза в онзи период със сръбския разказ. "Малко трудно да обясня защо същото се случва днес?", пише още албанският журналист.

Той обаче пропуска сръбското влияние в югозападната ни съседка, която се забелязва дори на пръв поглед и за който вече опозицията говори открито.

"Албанците са виновни за всичко"

Според него в риториката на Скопие, както в миналото, така и сега, доминира изразът "Албанците са виновни за всичко".

"Изминаха почти 25 години от конфликта през 2001 г. и Охридското споразумение. Правата на албанците винаги са били поставяни под въпрос и винаги, от независимостта и дори днес, идеята, че Македония принадлежи на всички, че равенството не позволява концепцията на Оруел „някои са по-равни от другите“, продължава да се отхвърля. Наративът, че исканията на албанците не са легитимни, продължава и продължава и дори виждаме инициативи за обезценяване на постиженията на равенството, като целия дебат за официалната употреба на албанския език, премахването му от улични табели, печати и т.н. Тези нагласи се изразяват и на политическо ниво и в дебати, където се затвърждава идеята, че позволеното за албанците е било прекомерно или грешка. Това създава убеждението, че всичко, което се обърка в страната, е по вина на албанците", посочва Назим Рашиди.

Той обяснява, че психолозите наричат ​​това "изкупителна жертва" или обвиняване на другите.

Според него това не е случайно, защото в очите на македонците някои техни политици от десетилетия представят албанците като злото на Македония, а албанските становища и обяснения се отхвърлят, защото се считат за опонентско или релативизиращо мнение.

Деница Китанова
етническо напрежение албанци Християн Мицкоски Северна Македония Охридско споразумение
