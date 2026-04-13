"Руснаци, вън": Вълнения в метрото на Будапеща. Реакции от Европа и Кремъл (ВИДЕО)

"Руснаци, вън!" скандираха унгарците в метрото в Будапеща след като бяха обявени резултатите от парламентарните избори, предаде френският уважаван всекидневник Le Monde. До сутринта Будапеща се превърна в зона за партита, допълва Reuters. Всичко това е, защото след шестнадесет години на власт Виктор Орбан загуби, а партията на неговия съперник Петер Мадяр, „Тиса“, спечели над 53% от гласовете, далеч пред Фидес на премиера, която събра едва 38%.

Виковете срещу руснаците дойдоха след като се оказа, че Вправителството на Орбан е доносник на Москва и изпълнител на поръчките на Русия на ниво ЕС.

Неслучайно Орбан се възползваше от правото си на вето върху ключови решения на Брюксел, включително финансовата подкрепа за Украйна и санкциите срещу Русия.

"Russians go home" in the Budapest metro last night, as celebrations continued into the early hours, after opposition ousted the Russian-backed Victor Orban regime. pic.twitter.com/XNe1TMyc2c — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) April 13, 2026

Кремъл се надява на прагматизъм

Руското президентство заяви в понеделник, че „уважава" вота на унгарците, които победиха съюзника им Виктор Орбан на изборите. „Унгария направи своя избор. Ние уважаваме този избор. Възнамеряваме да продължим прагматичните си контакти с новите унгарски власти", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков по време на ежедневния си брифинг за пресата, на който присъстваше агенция Франс прес.

Реакции от Европа

"Изборното поражение на напускащия унгарски премиер Виктор Орбан, близък съюзник на Русия, който блокираше помощта на Европейския съюз за Украйна, даде „добра надежда“ , че тази помощ „може да бъде отпусната много бързо “, заяви германското правителство в понеделник. Унгарският лидер блокираше заем от ЕС в размер на 90 милиарда евро за разкъсваната от война страна от края на 2025 г., както и нов кръг от санкции на ЕС срещу Русия.

Френският президент Еманюел Макрон приветства от името на Франция победата на демократичното участие, на привързаността на унгарския народ към ценностите на Европейския съюз и за Унгария в Европа .

Most beszéltem Magyar Péterrel, hogy gratuláljak neki a magyarországi győzelméhez!



Franciaország üdvözli a demokratikus részvétel győzelmét, a magyar nép ragaszkodását az Európai Unió értékeihez, valamint Magyarország európai elkötelezettségét.… pic.twitter.com/GXBxreTMSs — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 12, 2026

„Всички се опасяваха, че има неизбежна тенденция, че ще бъде ерата на авторитарни и корумпирани режими. Не, това не е така", каза полският премиер Доналд Туск, който е проевропейски настроен, пред полски журналисти в Сеул в понеделник, където е на официално посещение.