Умишлено: Шофьор предизвика огромно задръстване на "Витиня", арестуваха го (ВИДЕО)

Шофьор на тежкотоварен автомобил аварира днес в тунел "Витиня" на автомагистрала "Хемус" и по-късно беше задържан от полицията, тъй като по данни на Агенция "Пътна нифраструктура" той задръстил движението умишлено, а след това не се е подчинил на полицейско разпореждане, предаде БТА. Всичко започва днес преди обяд, когато е повечето хора се прибират към София след великденските празници, като водачът спрял камион в тръбата за София на тунел "Витиня", посочиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

По информация на пътната агенция водачът е спрял превозното средство в тунела и при пристигането на екипи на пътноподдържащото дружество е отказал да съдейства за изтеглянето на камиона, да го премести или да осигури достъп до него. Това е наложило намесата на полицейски служители за възстановяване на движението по автомагистрала „Хемус“ и недопускане на по-сериозни затруднения за останалите пътуващи, добавиха от АПИ.

Движението е възстановено

Заради камиона движението в тунела се осъществяваше в изпреварващата лента, а от МВР съобщиха за БТА, че заради аварирането на камиона в тунел и невъзможността за обходен маршрут в района се е образувало километрично задръстване.

По-късно стана ясно, че движението в тунела е възстановено. Припомняме, че вчера имаше подобна ситуация с аварирал тир.

Предстои проверка

От агенцията съобщиха още, че Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" е започнала проверка на дейността на транспортното дружество, свързано с авариралия камион.