Частна шпионска фирма с тайна операция в Кипър

Частна шпионска фирма, основана от бивши членове на израелското разузнаване, потвърди участието си в тайна операция, насочена срещу държавни служители и частни интереси в Кипър, заявявайки, че е искала да разкрие корупция, предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация на "Ройтерс". Операцията доведе до оставката на старши съветник на кипърския президент Никос Христодулидес през януари.

Това се случи след като видеоклип, публикуван онлайн, го показва как обсъжда инвестиционни проекти в Кипър. В него участваха и бизнесмен, който предположи, че има директен достъп до Христодулидес, и бивш министър, който говори за това как да се правят дарения на правителството.

⁠Появилите се в осемминутното видео отрекоха всякакви нарушения.

Шпионската компания е горда от постигнатото

Израелската фирма Black Cube заяви, че е участвала в подготовката на видеото. В изявление до кипърските медии, изпратено и до Ройтерс, Black Cube заяви, че е „горда“, че е разкрила „корупция“ и е помогнала за по-чиста бизнес среда на острова.

„Black Cube е работила с кипърските власти и е уверена, че те ще стигнат до истината и ще подведат виновните под отговорност“, се казва в съобщението. Организацията не е отговорила на въпрос на Ройтерс относно това кои са клиентите ѝ.

Нямаше незабавен коментар от кипърското правителство.

Кои са Black Cube?

Основана от ветерани от израелските разузнавателни части през 2011 г., Black Cube стана известна през 2017 г., след като се извини за операции под прикритие от името на холивудския продуцент Харви Уайнстийн, който беше обвинен в сексуален тормоз от повече от 50 жени.

Уайнстийн отрича да е нападнал някого или да е правил секс без съгласие.

През март премиерът на Словения Роберт Голоб обвини чуждестранни служби в намеса в изборите в страната след доклад на неправителствена организация, че ръководители на Black Cube са посетили страната през декември.