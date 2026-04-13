Вучич бързо обръща палачинката: Поздрави Мадяр - на какво се надява?

„Поздравявам Петер Мадяр за изборната му победа. Уверен съм, че силното сътрудничество между Унгария и Сърбия ще продължи да расте. Благодарен съм и на Виктор Орбан, че помогна да се осъществят подобни отношения“, написа в платформата Х сръбския президент Александър Вучич след унгарските избори и загубата на неговия приятел Виктор Орбан. След шестнадесет години на власт Виктор Орбан загуби, а партията на неговия съперник Петер Мадяр, „Тиса“, спечели над 53% от гласовете, далеч пред Фидес на премиера, която събра едва 38%.

Congratulations to Peter Magyar on his electoral victory. I am confident that the strong cooperation between Hungary and Serbia will continue to grow. I am also grateful to Viktor Orbán for helping make such relations possible. — Александар Вучић (@predsednikrs) April 13, 2026

Какво свързва Орбан и Вучич?

Виктор Орбан и Александър Вучич от години засилват сътрудничеството си, като преценяват, че отношенията са в „исторически максимум“. Орбан е един от чуждестранните лидери, които Вучич нарича „големи приятели на Сърбия“.



Професорът от Нови Сад Боян Пайтич посочва, че Орбан е подкрепял Вучич многократно, така че „се е смятал по някакъв начин дори за ментор“.

„Виждаме и множество проекти и политическа подкрепа в европейските институции, енергетиката, икономиката и, разбира се, гласуването“, каза Бурсач.



Сърбия и Унгария изграждат петролопровод, който би свързал Сърбия с руската система „Дружба", а железопътната линия Белград-Будапеща е съвместен проект с Китай. Освен това унгарската MOL преговаря за закупуването на руския дял в Петролната индустрия на Сърбия (НИС).

Вучич се надяваше на победата на Обан

Самият Вучич призна на 12 март, че се надява на победата на Орбан. „Бих бил несправедлив и неблагодарен, ако не кажа, че сме доволни от сътрудничеството си с Виктор Орбан. Това ви казах“, каза той.



В рекламен видеоклип в подкрепа на Орбан, сръбският президент заяви, че се надява, „че следващите избори ще означават много за всички нас, което означава, че ще станем свидетели на поредна победа за Фидес“.



Орбан беше подкрепен по този начин и от италианския премиер Джорджия Мелони, италианския вицепремиер Матео Салвини, бившия чешки премиер Андрей Бабиш, френската опозиционна лидерка Марин льо Пен, израелския премиер Бенямин Нетаняху и аржентинския президент Хавиер Миел.