Майкъла: Левски ще стане шампион, но ЦСКА ще победи във Вечното дерби

Бившият футболист и директор в ЦСКА – Георги Илиев, даде мнението си за предстяощото Вечно дерби между "армейците" и Левски от 30-ия кръг на Първа лига. При влизането си на Националния стадион "Васил Левски" Макъла бе категоричен, че "червените" ще вземат срещата, защото "сините" са им удобен съперник. Въпреки това по думи на някогашния бранител Левски вече си е осигурил титлата в родния елит.

Георги Илиев е сигурен в победата на ЦСКА

„По-добре да има здраве и спокойствие в хората. Предстои ни мач, който всички очакват. Левски си е гарантирал шампионската титла. ЦСКА ще победи, но те са ни удобен съперник. Ние този сезон не играем добре, а играем за победи. Когато си построим дома, ще има и добър футбол“, заяви Майкъла.

Малко след него пред журналистите говори и изпълнителният директор на ЦСКА Вангел Вангелов: “Надявам се ЦСКА отново да спре Левски. Мачовете между ЦСКА и Левски винаги са оспорване, няма значение от класирането на двата отбора. Ще говорим пак след мача”, каза Вангелов.

Левски влиза в дербито като лидер в класирането с актив от 69 точки - с 9 пред втория Лудогорец, за който предстои гостуване на Арда Кърджали в сряда. ЦСКА пък заема четвърто място с 55 точки, като тимът се стреми най-вече към третото място в шампионата, но водещата цел е Купата на България, където предстоят два полуфинални сблъсъка с Лудогорец.

ОЩЕ: НА ЖИВО: ЦСКА - Левски