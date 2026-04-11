Спорт:

"Не докосвайте взривни вещества": Защо полицията в Хърватия предупреди гражданите си

11 април 2026, 21:30 часа 554 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ
Хърватската полиция напомни на гражданите си да не пипат взривни вещества. Предупреждението дойде след като в поле близо до Коториба беше открита минометна мина от Втората световна война, пише хърватската медия "Индекс", позовавайки се на полицейско съобщение по случая. 82-милиметровата мина е била открита тази сряда от служители на земеделска фирма при обработка на почвата, след което те незабавно уведомили полицията и напуснали мястото.

Няма опасност за хората

Бързата им и отговорна реакция предотвратила евентуална опасност за хора и имущество. Служител по взривна защита от полицията е отишъл на мястото на откритието и е унищожил мината с контролирана експлозия, без вредни последици.

Съвет от полицията

Полицията напомня на гражданите, че ако открият мини или взривни устройства, не трябва да докосват такива предмети или да ги местят, а незабавно да уведомят полицията, като се обадят на спешния телефон. 

Те също така благодарят на гражданите за отговорното им поведение и съдействие, като подчертават, че това е от решаващо значение за безопасността на всички.

Зловеща находка от войната

Тази седмица беше открита и друга зловеща находка от Втората световна война в Хърватия. 

Останките на най-малко 11 жертви от Втората световна война и следвоенния период бяха открити по време на теренни проучвания на три места в района на Сплитско-далматинската жупания в Хърватия.

Жертвите са били вързани с тел, убити и хвърлени в яма, чийто вход след това е бил миниран. ОЩЕ: Увити с тел: Зловеща находка от Втората световна война разтърси Хърватия

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова Отговорен редактор
Хърватия мина Втора световна война
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес