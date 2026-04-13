Жители и гости на Кюстендил се обединиха в благотворително великденско хоро в подкрепа на Бенджи. Площад „Велбъжд“ се превърна в сцена на съпричастност и надежда , където стотици се хванаха ръка за ръка, за да покажат, че силата на общността може да вдъхва вяра и да променя съдби, съобщиха от Общината. Началото на събитието бе поставено с емоционално участие на народната певица Румяна Попова , която подкрепи каузата със своите изпълнения.

Кметът на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов поздрави участниците и благодари на всички, които се включиха в благотворителното хоро с отворени сърца. В своето обръщение той пожела светли Великденски празници , като отправи искрени благопожелания за здраве, мир и благоденствие.

В благотворителното хоро се включиха жители и гости на града, както и танцови състави и читалища от община Кюстендил, които с енергия, дух и сърце дадоха пример за единство и съпричастност .Българските народни ритми се превърнаха в символ на надеждата , а всяка стъпка в хорото носеше послание за подкрепа към Бенджи .

"Ние сме "Бенджи"

Инициативата премина под мотото „Ние сме Бенджи“ , като включването в нея бе символичен жест на съпричастност – чрез закупуване на благотворителни стикери или продукти от благотворителния базар - така всички присъстващи имаха възможност да станат част от каузата и да допринесат за нея.

Събитието още веднъж показа, че когато хората се обединят около една кауза, доброто има силата да вдъхновява, да дава надежда и да променя съдби.

Община Кюстендил изказва своята благодарност към всички танцови състави и читалища, към Девойки „Кюстендилска пролет" 2026 и към всеки , който се включи и подкрепи Бенджи.