Лидерът във Втора лига влезе в много притеснителна серия! Треньорът: Не сме Байерн, Левски или ЦСКА

Лидерът във Втора лига Дунав Русе записа пети пореден мач без победа! Тимът на Георги Чиликов завърши 0:0 срещу Етър Велико Търново при визитата си на стадион "Ивайло" в двубой от 28-ия кръг на първенството. От 21 март насам "драконите" имат 4 равенства и една загуба, като в този период са отбелязали само едно попадение. Въпреки това старши треньорът на русенци не направи драма в интервюто след срещата.

Етър и Дунав не се победиха

В началото на мача Апостолов пропусна с глава от изгодна позиция. Отговорът на "болярите" дойде чрез изстрел на Стоянчов, с който Георги Китанов се справи. В 33-тата минута опитният страж отново трябваше да се намесва. След почивката темпото поспадна. Дунав създаде нещо по-интересно едва в самия край, когато шут на Красимир Тодоров попадна в ръцете на Виденов. Тимът от Русе остава на върха в класирането с 61 точки актив - 7 пред втория Фратрия. Етър се изкачи на осма позиция с 34 пункта.

"Имахме две или три чисти положения. Етър контролираше повече играта. Много трудно се играе срещу Етър. Нека малко да слезем на земята. Дунав не е Байерн (Мюнхен), Левски или ЦСКА. Защо да не завършваме наравно? Поздравявам футболистите. Естествено, че искам да вкараме гол, но трябва да се радваме на тази точка и да бъдем смирени. Можем да спечелим срещу всеки един съперник, но може и да загубим. Много е важно, че момчетата се раздават", заяви Чиликов.

