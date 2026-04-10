ЕС е последният мирен проект на Земята: Премиерът на Черна гора

Черна гора иска да се присъедини към Европейския съюз заради безопасността. Това е мирен проект, може би дори последният мирен проект на Земята днес. Това каза черногорският премиер Милойко Спаич на "Юръпиън Пулс Форум" (European Pulse Forum), организиран от изданието "Политико". "Присъединяването към ЕС по-рано бе фокусирано върху фискалната подкрепа за инфраструктурата. Но случаят вече не е такъв", посочи Спаич на форума.

"Ключовите причини, заради които искаме да се присъединим към ЕС, са общите ценности, в които всички вярваме и след това заради единния пазар - половин милиард хора срещу половин милион черногорци", каза Спаич, цитиран от националната телевизия РТЦГ. "И трето, това е мирен проект, може би дори последният мирен проект на Земята днес, и това е ценност на Еворопейския съюз".

Ако САЩ излязат от НАТО, само 4 държави извън ЕС ще спасят Европа от Русия: Зеленски

Спаич отбеляза, че Черна гора, която има амбициозния план да стане членка на ЕС до 2028 г., е готова на "80-90 процента" за затварянето на останалите преговорни глави. Според него това ще бъде осъществено до края на 2026 г.