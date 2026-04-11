Еди Рама "краде" човек на Тръмп? Бивш кмет на Ню Йорк стана гражданин на Албания

Бившият кмет на Ню Йорк Ерик Адамс обяви в петък, че е станал гражданин на Албания, което го прави една крачка по-близо до често повтаряната му мечта да изостави политиката и да започне живот в чужбина, предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация и на Асошиейтед Прес. Адамс, демократ, е получил почетното гражданство „по негово искане“, според официален указ на президента на страната Байрам Бегай.

„Решението на Република Албания да предостави гражданство на кмета Адамс отразява тази трайна връзка и взаимно уважение“, заяви говорителят Тод Шапиро в текстово съобщение, добавяйки, че признанието „допълнително укрепва връзката между Ню Йорк и Албания“.

Адамс, който някога се е самоопределял като „международен кмет", е изразявал и преди това афинитет към малката балканска държава.

Какво ще прави с новото гражданство?

Не беше ясно веднага какво планира Адамс с новото си гражданство. Но той преди това е изразявал желание да се премести далеч от родния си град Ню Йорк.

„Когато се пенсионирам от правителството, ще живея в Баку“, каза Адамс, тогавашен президент на община Бруклин, на събитие в чест на азербайджанската общност през 2018 г. Няколко години по-късно, в интервю за еврейско издание, Адамс каза, че би искал да се пенсионира в окупираните от Израел Голански възвишения.

Тръмп спасява бившия кмет, но не го прави посланик

Като кмет, склонността на Адамс към международни пътувания до Турция доведе до федерално обвинение, фокусирано, отчасти върху твърдения, че е приемал неправомерни пътни помощи от чуждестранни граждани.

Адамс отрече обвиненията и по-късно Министерството на правосъдието на президента Доналд Тръмп разпореди делото да бъде прекратено. По-късно Адамс се срещна с представители на администрацията на Тръмп относно възможността да поеме посланически пост, което не се осъществи.

Малко след като се отказа от неуспешната си кандидатура за преизбиране, Адамс предприе четиридневно пътуване до Албания, където се срещна с премиера на страната Еди Рама и членове на неговия кабинет, както и с местни бизнес лидери. Пътуването беше частично платено от албанското правителство.