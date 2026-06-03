Внимавайте, ако шофирате в Гърция: Посрещат “Ангелите на ада“ със силна охрана

Бъдете особено внимателни, ако шофирате в Гърция тези дни, очаква се наплив на мотоциклетисти и засилена полицейска охрана. Гърция въведе извънредни мерки за сигурност поради среща на хиляди членове на американския мотоклуб "Ангелите на ада" (Hells Angels), разследван от европейските власти за различни престъпления. Това предават гръцките медии, цитирани от БНР. Увеличена е охраната на пристанище Игуменица, където днес пристигат над 3000 представители на мотоклуба за мотосъбор в област Теспротия в Западна Гърция. Мотоклубът "Ангелите на ада" е създаден в САЩ през 1948 г. и има клонове в цял свят, също и в Гърция.

Разследвани за престъпления

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Правосъдното министерство в САЩ ги определя като престъпна организация, защото членовете ѝ са разследвани за трафик на наркотици, изнудвания и убийства.

Снимка БГНЕС

Европол също има издадено предупреждение, че е установен опасен клон на клуба и в Гърция. Преди няколко години грък беше пребит до смърт от членове на този клуб.

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На пристанището в Игуменица мотористите се проверяват щателно за наличие на наркотици и оръжие. Там се намират и специализирани екипи за борба с трафика на наркотици и групи за борба с безредиците.

Движението им се допуска само в колона, охранявана от полицаи. Не се разрешава да напускат колоната на движение.

Властите предупреждават гражданите, както и туристите, които се намират в района на Западна Гърция да избягват контакти с рокерите и да не влизат в райони, където са настанени.

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