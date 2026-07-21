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Екстремно ниво на бактерии във водата: Ясна е причината за епидемията в Северна Македония

21 юли 2026, 9:22 часа 532 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Екстремно ниво на бактерии във водата: Ясна е причината за епидемията в Северна Македония

Жителите на Гостивар и околните села в продължение на три седмици са пиели вода с естремно количество бактерии, 48 пъти над допустимата норма, съобщи македонското издание emagazin.mk. В Гостивар и околните села от вчера е обявена епидемия заради случаите на стомашно-чревни проблеми сред 250 и 300 души на ден, а по-късно се появи неофициална информация за арести, заради замърсяването на водата. 

Прокуратурата публикува резултатите от анализа на водните проби в Гостивар, от които е заключено, че тя е силно замърсена и не може да се използва за никакви цели.

Институтът по обществено здраве извърши анализи на проби, взети от повърхностните води на открития канал, които установиха, че водата е силно замърсена и не може да се използва за никакви цели поради наличието на колиформни бактерии от 2419,6 cfu/100 ml, в сравнение с максимално допустимите 50 cfu/100 ml, а в пробите, взети от каптиран източник, е установено, че водата е с повишен брой аеробни мезофилни бактериални колонии, както и наличие на колиформни бактерии, където в референтните стойности би трябвало да има 0 cfu/100 ml, докато във водата са открити 39 cfu/100 ml. Поради високото замърсяване водата е станала негодна за употреба и не е безопасна за употреба и консумация от хората.

Допълнително е анализирана проба, взета от чешма на улица „ЮНА“ в Гостивар, където е установено, че водата е с високо съдържание на хлор, с остатъчна концентрация на хлор от 1,1 mg/l, което представлява отклонение от максимално допустимата стойност съгласно приложимата разпоредба, която описва диапазон от 0,2 до 0,3 mg/l, но не повече от 0,5 mg/l, пише ekonomijaibiznis.mk. ОЩЕ: Епидемия в македонски град, властите не знаят какво е: Между 250 и 300 пациенти на ден с еднакви симптоми

Какво са направили задържаните?

Образувано е разследване срещу директора и двама други управители на гостиварския "Комуналец", които са задържани.

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Главната прокуратура в Гостивар е започнала разследване срещу тримата задържани за „Тежки престъпления срещу околната среда и природата, причинени от замърсяване на питейната вода“.

Заподозрените съучастници, в качеството си на изпълняващ длъжността директор на ПУ „Комуналец“ – Гостивар, технически ръководител на сектор „Технически работи“ и началник на отдел „Водоснабдяване, канализация и строителни работи“ в ПУ, са използвали вредно вещество, за да направят питейната вода негодна за употреба в преливната камера на системата, която водоснабдява община Гостивар и някои от околните села, се посочва в съобщение на Окръжната прокуратура.

На 25 юни те разпоредили на служителите на компанията да монтират три потопяеми помпи в канал с повърхностни води, съдържащи вредни вещества, близо до преливната камера с питейна вода, за да проверят налягането на водата.

На 16 юли, при проверка на място, е установено, че две от потопяемите помпи все още са в експлоатация и чрез маркучи под налягане, поставени през преливния отвор, прехвърлят вода с вредни вещества - колиформни бактерии - от отворена система - канал в камерата, където в затворена система се намира вода от питейната система с определено дефинирано качество.

Системата е замърсена с вода, което означава, че вода, съдържаща вредни вещества, е била прехвърлена от канала в главния водопровод. ОЩЕ: След епидемията в Северна Македония: Има арести заради замърсена питейна вода (ВИДЕО)

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Бактерии Замърсена вода епидемия Северна Македония
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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