Всички с бизнеси в България? Властта и опозицията в Скопие с взаимни обвинения

Нова политическа конфронтация между опозиционната СДСМ и управляващата ВМРО-ДПМНЕ започна в югозападната ни съседка след като опозицията излезе с обвинения за бизнес в България, свързани с генералния секретар на правителството Игор Янушев, а управляващите отговориха с контраобвинения срещу лидера на СДСМ Венко Филипче, предава македонската телевизия 21. СДСМ обвини на пресконференция, че Янушев е свързан с фирма, регистрирана в България, като посочи документи, публикувани в български медии. Според техните изявления става въпрос за фирма със седалище в Кюстендил, чиято дейност е автолинеен превоз на товари.

СДСМ иска проверка

Говорителят на СДСМ Богданка Кузеска поиска институционална реакция и проверка дали Янушев е съобщил цялото имотно състояние и евентуалната връзка с фирмата.

„Очакваме компетентните институции да се задействат, да образуват дело и да информират обществото“, казаха от СДСМ и добавиха, че ако се установят нередности, трябва да се търси отговорност.

От опозицията оцениха, че случаят повдига въпроси за отношението на правителството към евроинтеграцията и политиката му спрямо България.

Контраобвинението на ВМРО-ДПМНЕ

От друга страна ВМРО-ДПМНЕ отхвърли обвиненията, като ги оцени като "измислици и манипулации".

От партията заявиха, че Игор Янушев никога не е кандидатствал за българско гражданство и не е реализирал доходи от въпросната фирма. СДСМ и нейният лидер Венко Филипче бяха помолени от управляващите да отговорят на въпроси, свързани с фирмите му в България.

"Ако вече говорят за фирми в България, нека отговорят с какво се занимават фирмите им и откъде идват печалбите", посочват от ВМРО-ДПМНЕ. ОЩЕ: Българска бизнес експанзия в Северна Македония: Възкресяват известен ски курорт

https://www.actualno.com/balkani/bylgarska-biznes-ekspanzija-v-severna-makedonija-vyzkresjavat-izvesten-ski-kurort-news_2609770.html