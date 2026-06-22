Българска бизнес експанзия в Северна Македония: Възкресяват известен ски курорт

Две компании от България са влезли в структурата на собственост на "Ски Кожуф Инвест", компанията, която в момента управлява туристическия център Кожуф, съобщи македонската медия Фактор, предава македонската "Фокус". Според тяхната информация, преди няколко седмици дялово участие в „Ски Кожуф Инвест“ е придобито от компанията „Интернешънъл Груп Струмица“, строителна компания, основана през 2018 г. В момента компанията е собственост на две фирми от българския град Петрич - „Зунче“ и „Грал“.

International Group притежава 43% от Ski Kozuf Invest, компания, създадена през 2024 г., която притежава недвижимите имоти на бившия ски курорт. Сред собствениците на „Ски Кожуф Инвест“ е „Кожуф Маунтин Ризорт“, чийто собственик е Владо Наков, а управител е Ристо Наков. Компанията е регистрирана през 2022 г. и оперира в областта на хотелското настаняване. Имената се свързват с Ангел Наков, бивш изпълнителен директор на ски център Кожуф.

Третият собственик е гевгелийската компания "BSG Invest Team", основана от "BS Building", зад която стоят бизнесмените Бранислав Палазов и Стефан Русев.

Ключов фактор за отваряне на комплекса

Междувременно се засилват спекулациите, че след дълга пауза центърът може да отвори отново врати за посетители.

Според Фактор, с предишното закупуване на оборудването и недвижимите имоти вече са създадени предпоставките за рестартиране на туристическия комплекс. Като ключова предпоставка за повторното му функциониране обаче се посочва реконструкцията на пътя за достъп, който от години е една от основните пречки пред развитието на центъра. ОЩЕ: Дебатът в ЕП: Вече всички знаят за омразата на Скопие, но ето кой действа явно срещу България (ОБЗОР)