Татуировките атакуват имунната ни система по неочакван начин

От минималистични дизайни на китката до пълни ръкави, боди артът е станал толкова обичаен, че едва ли някой се учудва от него. Но докато личното значение на татуировката може да е очевидно, биологичните последствия са далеч по-малко видими. Веднъж попаднало в тялото, мастилото за татуировки не остава на място. Под кожата пигментите на татуировките взаимодействат с имунната система по начини, които учените едва сега започват да разбират.

Снимка: iStock

Татуировките обикновено се считат за безопасни, но все повече научни доказателства сочат, че мастилата за татуировки не са биологично инертни. Ключовият въпрос вече не е дали татуировките въвеждат чужди вещества в тялото, а колко токсични могат да бъдат тези вещества и какво означава това за дългосрочното здраве. Мастилата за татуировки са сложни химически смеси. Те съдържат пигменти, които придават цвят, течни носители, които помагат за разпределянето на мастилото, консерванти за предотвратяване на микробния растеж и малки количества примеси, пише "Science Alert".

Още: Наистина ли е полезна водата с лимон на гладно? За какво помага и за какво не!

Срещат се дори твърдения, че някои от пигментите, които се използват в момента, са разработени първоначално за промишлени приложения като бои за автомобили, пластмаси и тонери за принтери, а не за инжектиране в човешката кожа. Има данни, че някои мастила съдържат следи от тежки метали, включително никел, хром, кобалт и понякога олово. Тежките метали могат да бъдат токсични при определени нива и са добре известни с това, че предизвикват алергични реакции и имунна чувствителност.

Снимка: iStock

Мастилата за татуировки могат да съдържат и органични съединения, включително азобагрила и полициклични ароматни въглеводороди. Азобагрилата са синтетични оцветители, широко използвани в текстила и пластмасите. При определени условия, като продължително излагане на слънчева светлина или по време на лазерно премахване на татуировки, те могат да се разградят до ароматни амини. В лабораторни изследвания тези химикали са свързани с рак и генетични увреждания. Полицикличните ароматни въглеводороди, често съкращавани като PAH, се образуват при непълното изгаряне на органични материали и се срещат в саждите, отработените газове на автомобилите и изгорялата храна.

Още: Учени: Няма безопасна доза аспартам

Черните мастила за татуировки, обикновено произведени от сажди, могат да съдържат тези съединения, някои от които са класифицирани като канцерогенни.

Снимка: iStock

Цветните мастила, особено червените, жълтите и оранжевите, по-често се свързват с алергични реакции и хронично възпаление. Това се дължи отчасти на металните соли и азопигментите, които могат да се разградят до потенциално токсични ароматни амини. Татуирането включва инжектиране на мастило дълбоко в дермата, слоя на кожата под повърхността. Тялото разпознава пигментните частици като чужди материали. Имунните клетки се опитват да ги отстранят, но частиците са твърде големи, за да бъдат напълно премахнати. Вместо това те остават затворени в кожните клетки, което прави татуировките постоянни.

Още: 5 храни, които помагат на бъбреците ви ефективно да филтрират токсините

Мастилото за татуировки не остава само в кожата. Проучвания показват, че пигментните частици могат да мигрират през лимфната система и да се натрупват в лимфните възли, пише "Science Alert".

Снимка: iStock

Лимфните възли са малки структури, които филтрират имунните клетки и помагат за координирането на имунните реакции. Дългосрочните ефекти върху здравето от натрупването на мастило в тези тъкани остават неясни, но тяхната централна роля в имунната защита поражда опасения относно продължителната експозиция на метали и органични токсини.

Татуировките и имунната система

Неотдавнашно проучване показва, че често използваните пигменти за татуировки могат да повлияят на имунната активност, да предизвикат възпаление и да намалят ефективността на някои ваксини.

Снимка: iStock

Изследователите са установили, че мастилото за татуировки се абсорбира от имунните клетки в кожата. Когато тези клетки умрат, те освобождават сигнали, които поддържат имунната система активирана, което води до възпаление в близките лимфни възли в продължение на до два месеца. Проучването също така е установило, че мастилото за татуировки, присъстващо в мястото на инжектиране на ваксината, променя имунните реакции по специфичен за ваксината начин. По-специално, това е свързано с намалена имунна реакция към ваксината срещу COVID-19. Това не означава, че татуировките правят ваксините опасни.

Още: "Червен флаг за изневяра": Татуисти от Балканите казаха кои са татуировките, които го показват

По-скоро то показва, че пигментите за татуировки могат да повлияят на имунните сигнали, химичната комуникационна система, която имунните клетки използват, за да координират реакциите към инфекции или ваксиниране при определени условия.

Снимка: iStock

Към момента няма убедителни епидемиологични доказателства, свързващи татуировките с рак при хората. Лабораторни изследвания и проучвания върху животни обаче сочат потенциални рискове. Някои пигменти за татуировки могат да се разградят с времето или при излагане на ултравиолетова светлина или лазерно премахване на татуировки, като образуват токсични и понякога канцерогенни странични продукти. Много видове рак се развиват в продължение на десетилетия, което затруднява директното проучване на тези рискове, особено като се има предвид колко скоро татуировките станаха широко разпространени.

Още: Откритие: Кърменето променя имунната система, за да осигури защита срещу рак на гърдата

Най-добре документираните рискове за здравето от татуировките са алергичните и възпалителни реакции. Червеното мастило се свързва особено с упорит сърбеж, подуване и грануломи. Грануломите са малки възпалителни възли, които се образуват, когато имунната система се опитва да изолира материал, който не може да премахне. Тези реакции могат да се появят месеци или години след нанасянето на татуировката и могат да бъдат предизвикани от излагане на слънце или промени в имунната функция. Хроничното възпаление се свързва с увреждане на тъканите и повишен риск от заболявания. За хората с автоимунни заболявания или отслабена имунна система татуировките могат да представляват допълнителен повод за безпокойство, пише "Science Alert".

Риск от инфекции

Снимка: iStock

Както всяка процедура, при която се пробива кожата, татуирането носи известен риск от инфекции. Лошата хигиена може да доведе до инфекции като Staphylococcus aureus, хепатит B и C, а в редки случаи и до атипични микобактериални инфекции.

Още: Учените разгадават тайните на най-древните татуировки в света

Едно от най-големите предизвикателства при оценката на токсичността на татуировките е липсата на последователна регулация. В много страни мастилата за татуировки се регулират много по-малко строго от козметичните или медицинските продукти, а производителите може да не са длъжни да разкриват пълния списък на съставките. Европейският съюз въведе по-строги ограничения за опасните вещества в мастилата за татуировки, но в световен мащаб надзорът остава неравномерен.

Снимка: iStock

За повечето хора татуировките не причиняват сериозни здравословни проблеми, но те не са без риск. Татуировките въвеждат в тялото вещества, които никога не са били предназначени за дългосрочно пребиваване в човешката тъкан, като някои от тях могат да бъдат токсични при определени условия.

Още: Кои билки помагат за премахване на татуировки?

Основната загриженост е свързана с кумулативната експозиция. Колкото татуировките стават по-големи, по-многобройни и по-цветни, толкова повече се увеличава общото химично натоварване. В комбинация с излагането на слънце, стареенето, промените в имунната система или лазерното премахване, това натоварване може да има последствия, които науката все още не е разкрила напълно.

Снимка: iStock

Татуировките остават мощна форма на самоизразяване, но те също така представляват доживотна експозиция на химикали. Макар че настоящите доказателства не сочат широко разпространена опасност, нарастващите изследвания подчертават важни неотговорени въпроси относно токсичността, имунните ефекти и дългосрочното здраве.

Тъй като татуировките продължават да набират популярност в световен мащаб, аргументите за по-добра регулация, прозрачност и продължителни научни изследвания стават все по-трудни за игнориране, пише "Science Alert".

Още: Научно изследване установи бактерии в мастилата за татуировки