Гърция спря всички полети, очакват се огромни закъснения

Летищата в Гърция преустановиха пристиганията и заминаванията в неделя след неопределени проблеми, засягащи радиочестотите, съобщиха гръцката държавна телевизия и авиационните власти на страната, цитирани от Ройтерс. Властите заявиха, че разследват причината. Някои полети, използващи Атинската информационна зона за полети (FIR), се обслужваха, но бяха наложени ограничения върху летищните операции от съображения за безопасност, съобщиха гръцките граждански авиационни власти.

Системите за проследяване на полети показаха, че гръцкото въздушно пространство е почти празно. Държавната телевизия ERT съобщи, че пристиганията и заминаванията от летищата са били преустановени в 9:00 ч. местно време (07:00 ч. GMT), като репортажът е бил от терминала за заминаващи на летище "Елефтериос Венизелос" в Атина, препълнен с пътници.

Телевизията съобщи, че полетите са били пренасочени към съседните страни. В Израел говорител на летищната администрация съобщи, че гръцкото въздушно пространство е затворено до 16:00 ч. местно време и посъветва пътниците да очакват закъснения при пристигащите и заминаващите полети.

Яна Баярова
