Гърция спря всички полети, очакват се огромни закъснения

Летищата в Гърция преустановиха пристиганията и заминаванията в неделя след неопределени проблеми, засягащи радиочестотите, съобщиха гръцката държавна телевизия и авиационните власти на страната, цитирани от Ройтерс. Властите заявиха, че разследват причината. Някои полети, използващи Атинската информационна зона за полети (FIR), се обслужваха, но бяха наложени ограничения върху летищните операции от съображения за безопасност, съобщиха гръцките граждански авиационни власти.

Flights across Greece were disrupted Sunday morning due to a technical failure at the Athens Flight Information Region, grounding departures nationwide and affecting arrivals at Athens and regional airports.



The problem is linked to radio frequency systems at air traffic control… pic.twitter.com/FCDqgXf15s — Clash Report (@clashreport) January 4, 2026

Системите за проследяване на полети показаха, че гръцкото въздушно пространство е почти празно. Държавната телевизия ERT съобщи, че пристиганията и заминаванията от летищата са били преустановени в 9:00 ч. местно време (07:00 ч. GMT), като репортажът е бил от терминала за заминаващи на летище "Елефтериос Венизелос" в Атина, препълнен с пътници.

Телевизията съобщи, че полетите са били пренасочени към съседните страни. В Израел говорител на летищната администрация съобщи, че гръцкото въздушно пространство е затворено до 16:00 ч. местно време и посъветва пътниците да очакват закъснения при пристигащите и заминаващите полети.

