05 януари 2026, 09:52 часа 230 прочитания 0 коментара
Мицкоски си съчинява нови проблеми с България, МВнР отговори

След като пропиляха повече от три години да впишат българите в македонската конституция, в Северна Македония изглежда продължават да тупат топката. Македонският премиер Християн Мицкоски започна годината ударно и разбира се, политиката му отново е насочена срещу България. Тъй като всичко е в ръцете на Скопие, той започна да си измисля проблеми и даже да говори от името на страната ни. Поводът за всичко това е Планът по правата на общностите -  важен документ, който трябва да последва вписването на българите в македонската конституция, което е условието за започване на тези преговори. 

Мицкоски представи "позицията на България"

Още след Нова година - Мицкоски информира, че от всички държави членки само България има възражения по този план.

Македонският премиер заяви, че основното възражение на България срещу Плана за действие за малцинствата е македонският език, предаде "Независен".

Думите му предават и други македонски медии, според които "Телма", politika.com.mk и други.

"Според Конституцията официалният език е македонският език. Като министър-председател, аз не мога и няма да нарушавам Конституцията. Нямаме друг официален език за подобни документи“, каза Мицоски, въпреки че издигнатият от неговата партия президент Гордана Силяновска - Давкова наруши конституцията, произнасяйки непълното име на страната, но тогава това за него не беше проблем и даже той последва нения пример и продължава да го прави, т.е. да нарушава македонската конституция.

Македонският премиер дори започна да обвинява страната ни, че е пропуснала шанса си да бъде добра съседка, предаде Макфакс. ОЩЕ: Мицкоски: България да изпълни условията ни, да признае идентичност и македонско малцинство

Отговорът на МВнР

От българското външно министерство изразиха безпокойство от отклоненията на Скопие от Европейския консенсус от 2022 г.

"Република България отбелязва с безпокойство поредните съчинени тези на властите в Скопие, които остро се разминават с есенцията на Европейския консенсус от 2022 г.", подчертават от външното ни министерство. 

Според МВнР въпросът на какъв език следва да бъде очакваният от Северна Македония План по правата на общностите е вътрешен за съседната държава и не е тема на двустранните отношения.

"Документът ще се прилага именно от нейните институции спрямо собствените й граждани и е логично да бъде на достъпен за тях език. Изборът на Скопие да представи проекта на този план на своите граждани на английски език е трудно обяснимо, особено ако се планира Планът да бъде реално прилаган", посочват още от външното ни министерство. 

Същевременно страната ни приветства думите на премиера Християн Мицкоски, че "ще приеме в Плана всички други забележки" на българската общност и разчита да спази това обещание към тях. ОЩЕ: България и Северна Македония през 2025: Докладът "Вайц" и пак нищо за македонските българи

