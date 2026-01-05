Мицкоски си съчинява нови проблеми с България, МВнР отговори

След като пропиляха повече от три години да впишат българите в македонската конституция, в Северна Македония изглежда продължават да тупат топката. Македонският премиер Християн Мицкоски започна годината ударно и разбира се, политиката му отново е насочена срещу България. Тъй като всичко е в ръцете на Скопие, той започна да си измисля проблеми и даже да говори от името на страната ни. Поводът за всичко това е Планът по правата на общностите - важен документ, който трябва да последва вписването на българите в македонската конституция, което е условието за започване на тези преговори.

Мицкоски представи "позицията на България"

Още след Нова година - Мицкоски информира, че от всички държави членки само България има възражения по този план.

Македонският премиер заяви, че основното възражение на България срещу Плана за действие за малцинствата е македонският език, предаде "Независен".

Думите му предават и други македонски медии, според които "Телма", politika.com.mk и други.

"Според Конституцията официалният език е македонският език. Като министър-председател, аз не мога и няма да нарушавам Конституцията. Нямаме друг официален език за подобни документи“, каза Мицоски, въпреки че издигнатият от неговата партия президент Гордана Силяновска - Давкова наруши конституцията, произнасяйки непълното име на страната, но тогава това за него не беше проблем и даже той последва нения пример и продължава да го прави, т.е. да нарушава македонската конституция.

Македонският премиер дори започна да обвинява страната ни, че е пропуснала шанса си да бъде добра съседка, предаде Макфакс.

Отговорът на МВнР

От българското външно министерство изразиха безпокойство от отклоненията на Скопие от Европейския консенсус от 2022 г.

"Република България отбелязва с безпокойство поредните съчинени тези на властите в Скопие, които остро се разминават с есенцията на Европейския консенсус от 2022 г.", подчертават от външното ни министерство.

Според МВнР въпросът на какъв език следва да бъде очакваният от Северна Македония План по правата на общностите е вътрешен за съседната държава и не е тема на двустранните отношения.

"Документът ще се прилага именно от нейните институции спрямо собствените й граждани и е логично да бъде на достъпен за тях език. Изборът на Скопие да представи проекта на този план на своите граждани на английски език е трудно обяснимо, особено ако се планира Планът да бъде реално прилаган", посочват още от външното ни министерство.

Същевременно страната ни приветства думите на премиера Християн Мицкоски, че "ще приеме в Плана всички други забележки" на българската общност и разчита да спази това обещание към тях.