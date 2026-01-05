С министри, но без протестиращи: Спешна среща на Мицотакис заради гръцките фермери

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис спешно събира министри заради нестихващите протести на гръцките фермери. Извънредна среща в гръцката правителствена резиденция „Максиму“ заради протестиращите земеделски производители и животновъди ще се проведе тази сутрин, съобщи държавната телевизия ЕРТ, цитирана от БТА. Съвещанието ще ръководи премиерът Кириакос Мицотакис, а в него ще участват вицепремиерът Костис Хадзидакис и министърът на аграрното развитие и храните Костас Циарас. В неделя следобед се е състояла неофициална среща по земеделските въпроси на фона на решенията на протестиращите земеделци за ескалация на протестните действия.

Държавната телевизия припомня също тезата на правителството, че част от земеделските искания вече са удовлетворени, а друга част от тях са в процес на обработка, както и че трябва да бъде воден диалог.

Срок до сряда

Още: Блокадите на гръцките фермери: Ето колко струват на българските превозвачи на седмица

Снимка Getty Images

На национална среща в Малгара край Солун, продължила почти четири часа, протестиращите гръцки земеделци, които блокират пътища в страната от края на ноември, дадоха срок на правителството до сряда включително да отговори на основните им искания, съобщи вчера телевизия "Скай".

В противен случай според информациите те заплашват в четвъртък и петък да засилят протестните си действия и в продължение на 48 часа да предприемат пълна блокада на магистралите, на обиколните пътища и на всички гранични пунктове в Гърция.

Още: Очакват се нови блокади на границата с Гърция: Фермерите засилват мобилизацията си

Протестите на гръцките фермери започнаха в края на ноември заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии в резултат на корупционен скандал в гръцката агенция за земеделски плащания ОПЕКЕПЕ.

Сред исканията им обаче има и такива като минимални гарантирани цени, допълнителни облекчения на цените на електроенергията и горивата за земеделието и др.

Още: Стачката в Гърция се разраства: Протест и във фермерските пазари