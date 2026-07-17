"Новак Джокович вече осъзнава, че "голямата му мечта" може да не се сбъдне"

Легендата Новак Джокович вече осъзнава, че спечелването на 25-та титла от Големия шлем може би е извън неговите възможности. Поне това твърди уважаваният тенис историк и журналист Стив Флинк, който все пак признава, че е изумен от това колко добре 39-годишният тенисист се представя на най-високо ниво. От началото на 2025 година Джокович е достигнал пет полуфинала и един финал в турнири от Големия шлем, като Яник Синер и Карлос Алкарас, в повечето случаи, се оказват прекалено силни за него в решаващите етапи на най-големите турнири.

Джокович се отдалечава от така желаната 25-а "мейджър" титла

Въпреки че са минали почти три години, откакто сърбинът за последно спечели турнир от Големия шлем, ветеранът все още е повече от способен да постига магически победи. Например, той победи Синер в пет сета на 1/2-финала на Australian Open по-рано тази година, изненада Алкарас в четири сета на същия турнир година по-рано, а на тазгодишния Уимбълдън надделя над Феликс Оже-Алиасим в епична битка, продължила пет часа.

ОЩЕ: Посочиха големия недостатък на Новак Джокович, заради който пропиля "последния си шанс" за титла от Големия шлем

Фактът, че се изправя рамо до рамо с тенисисти, които са с 10–15 години по-млади от него, говори много за него. Въпреки това шансът да добави още титли към своята богата колекция може би се изплъзва. По повод победата на Джокович над канадеца на 1/4-финала на "свещената трева" Флинк заяви: "Смятам, че беше просто грандиозно и от коментарите му след мача личеше колко много е значило това за него. Ще съхрани тези моменти като съкровище. И по някакъв начин разбира, че мечтата за 25-а титла може би няма да се сбъдне сега. Това става все по-очевидно, но мисля, че той си казва: "Ще дам всичко от себе си, за да се случи, но ако не стане, поне ще се погрижа да имам няколко мача по пътя, които ще помня до края на живота си и които децата ми и съпругата ми ще могат да видят."

В Австралия Ноле победи Синер, преди да отстъпи пред Алкарас, който е извън игра поради контузия на китката от средата на април. Може би на Джокович ще му е нужно да се справи само с един от двамата, или дори с никого - както беше случаят с победата на Александър Зверев на Ролан Гарос, за да спечели поредния си турнир от Големия шлем. Но времето е непобедимо. Дори Джокович не може да избяга от него. Но едно е сигурно - той няма да спре да се опитва, докато все още е на корта.

ОЩЕ: Легенда на тениса отговори остро на призивите за пенсиониране на Новак Джокович