Ние сме им дали университета: Проф. Павлов за корените на висшето училище в Скопие и българската диплома на техен министър

"Скопският университет "Св. св. Кирил и Методий" не е създаден през 1948 и 1949 г., както упорито се твърди в Република Северна Македония, а през 1943 г. от "бугарския фашистички окупатор", както казват те. България хвърля изключително много усилия за културата, образованието, за инфраструктурата в днешната територия на Северна Македония и част от това е създаването на университет", заяви пред Actualno.com дългогодишният преподавател във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" и историк проф. Пламен Павлов.

Поводът беше питане на македонски журналист по време на брифинг на македонския премиер Християн Мицкоски за българската диплома на новия министър на земеделието Борче Серафимовски. Чрез питането си обаче журналистът нарече Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" противоречив, но и го обвини, че е превзел името на Скопския държавен университет, който носи същото име. ОЩЕ: Брифинг на Мицкоски с провокация към България: Македонски журналист обвини наш университет в кражба (ВИДЕО)

Историкът определи тезата като абсурдна и даже я нарече голяма глупост от човек, който би следвало да има претенциите да бъде журналист. "Някой има ли въобще монопол върху името на светите братя Кирил и Методий?", попита той и отчете, че по света десетки български и македонски дружества, църкви и организации, които носят това име.

Проф. Павлов обърна внимание, че няма как да се твърди, че някой е взел нечие име, тъй като това не е търговска марка. "Това са светите братя, създателите на старобългарския език, азбука и т.н. Това говори за нивото на интелигентност на човека, който отправя подобни въпроси", смята проф. Павлов и призова журналиста да попита защо на фасадата на университета в Скопие не пише, че е създаден 1943 г. ОЩЕ: Проф. Пламен Павлов срещу руски посланик: Македонска ли е кирилицата?

Още една връзка с България

Историкът разказа, че има и косвена връзка между двата университета - Скопския и този във Велико Търново.

"Проф. Александър Бурмов, създателя на нашия университет, е работил в Скопския. По този начин е искал да поднови една традиция, която е била загърбена след като Народна Република Македония става част от Югославия", добави още проф. Павлов.

Българската диплома на новия министър: Да си сложи табела "Завършил в България"

Проф. Павлов коментира и информацията, че бъдещият министър на земеделието Серафимовски е карал докторантура във Великотърновския университет, като посочи, че това не е единственият случай.

"Има много такива случаи, но не искам да ги изброявам, тъй като вероятно тези хора ще бъдат обект на нападки в републиката. Това говори за високото качество на образованието, което дава България и конкретно Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", смята той.

Историкът коментира и защо това се представя като недостатък в Северна Македония, като посочи, че това е част от антибългарската пропаганда, част от говора на омразата, който там е норма и това за съжаление не отминава толкова много години.

"Би трябвало да се представя като достойнство. Доскоро в Гърция, в Кипър и в някои държави особено лекарски и зъболекарски кабинети имаше табела: "Завършил в България". Не е лошо министърът да сложи една такава табела, за да е ясно, че има високо образование, че е получил квалифицирана академична и практична подготовка", призова проф. Павлов. ОЩЕ: Образованието в България като недостатък: Македонска медия за министър на Мицкоски