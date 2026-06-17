Александър Везенков прибра поредно престижно отличие след исторически сезон в Евролигата

Поредно престижно признание за звездата на българския баскетбол Александър Везенков. Българинът направи впечатляващ сезон в Евролигата и бе избран за Най-полезен играч (MVP) на турнира от Асоциацията на играчите, която обяви носителите на наградите си "Избор на играчите" за 2026 година. Крилото на Олимпиакос грабна отличието със значителната преднина от 34% от гласовете в анкетата сред баскетболистите и остави далеч зад себе си останалите претенденти.

Българската звезда затвърди историческия си сезон в Евролигата с нов приз за най-полезен състезател

Везенков бе един от основните играчи, допринесли за успеха на гръцкия клуб. Пирейският гранд триумфира както в Евролигата, така и в шампионата на Гърция, затвърждавайки статута си на един от най-силните отбори на континента.

Още: "Борба до предела в най-мрачните моменти": Александър Везенков разкри грозната истина зад големия успех

Индивидуалното отличие на българина е поредното доказателство за майсторството, което показва през целия сезон. Това е вторият път, в който Везенков бива отличен за най-полезен играч за сезона от Евролигата.

За най-добър защитник в лигата бе обявен Валтер Таварес, след като получи 30,3% от общия вот, а съотборникът му от Реал Мадрид Марио Хезоня спечели приз за ключов играч, осигурявайки си 32,3% от гласовете.

Още: Историята е пренаписана! Александър Везенков стана първият българин, който печели Евролигата!