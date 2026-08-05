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Откриха нелегален склад с хиляди флакони райски газ край София

05 август 2026, 15:46 часа 613 прочитания 0 коментара
Снимка: ОДМВР Бургас
Откриха нелегален склад с хиляди флакони райски газ край София

Служители на сектор “Икономическа полиция“ към СДВР съвместно с Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) са установили нерегламентиран склад край София, в който са открити близо 3200 флакона с райски газ с неясен произход. “Установени са около 20 палета, съдържащи близо 3200 флакона райски газ. Предстои да бъде изяснен произходът им, по какъв начин са внесени, кой е трябвало да ги получи и как е следвало да бъдат реализирани на пазара“, заяви Делян Динев от сектор “Икономическа полиция“. По случая с райския газ към момента няма задържани. Проверява се и голямо количество хранителни добавки с неясен произход, открито в съседно помещение. Още: Предназначен за туристите: Хванаха 53 кг райски газ в Бургас

Полина Шишкова, началник на отдел “Митническо разузнаване и разследване“ към Териториална дирекция „Митница София“, уточни, че проверката е започнала след оперативна информация за нерегламентирано държане, разпространение и търговия със стоки. “При започване на проверката установихме наличието на райски газ. Незабавно бяха уведомени компетентните органи – служители на Икономическа полиция към СДВР и Българската агенция по безопасност на храните“, каза Шишкова. Още: Задържаха шестима души за разпространение на райски газ и наркотици в Слънчев бряг

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Склад Икономическа полиция БАБХ райски газ
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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