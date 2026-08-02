Основен конкурент на Везенков и Олимпиакос остана без лиценз за новия сезон

Един от конкурентите на Олимпиакос и Александър Везенков в баскетболната Евролига получи тежък удар по амбициите си. Действащият шампион на Франция - Монако, не получи професионален лиценз и бе изхвърлен от елита от Френската федерация по баскетбол. Това решение оставя един от най-амбициозните баскетболни проекти в Европа пред все по-несигурно бъдеще. През миналия сезон тимът завърши на 8-а позиция в класирането на Евролигата и вдигна четири трофея във Франция. Миналата година тимът от Княжеството изгуби финала на най-силния турнир на континента от Фенербахче, след като в 1/2-финалите се справи с Олимпиакос и Везенков.

Кризата в Монако се задълбочава

В официалното си изявление Френската баскетболна федерация потвърди, че на Монако е бил предоставен допълнителен срок до 31 юли, за да финализира предложеното поглъщане и да представи останалите подкрепящи документи, поискани от Апелативната камара. Клубът водеше преговори с инвестиционна група, ръководена от бившия играч от отбора на звездите на НБА Джамал Машбърн, за да разреши финансовите си проблеми. Тъй като обаче Монако не е предоставил необходимата документация в предвидения срок, Апелативната камара потвърди първоначалното решение и не даде лиценз за предстоящата кампания.

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Вследствие на това на Монако официално е отказано участие както в елитното първенство на френския баскетбол, така и във втората дивизия. Федерацията потвърди също, че Монако все още има право да обжалва решението пред Административния съд. Преди да направи това обаче, клубът трябва първо да подаде задължителна жалба пред Френския национален олимпийски и спортен комитет в съответствие с местните спортни правила.

Последната присъда поставя Монако пред един от най-драматичните моменти в историята на клуба. Само преди няколко месеца клубът от Княжеството завърши един от най-великите сезони, постигани някога от френски баскетболен отбор, като спечели исторически четири титли в страната. Този сезон стана възможен едва след като Княжество Монако отпусна заем от 16 милиона евро за покриване на заплатите на играчите по време на финансовата криза. Сега, след като според информациите крайният срок за погасяване на заема е изтекъл, а клубът все още няма професионален лиценз, Монако рискува да претърпи драматичен крах.

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