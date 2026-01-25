Везенков блести при 15-ата поредна победа на Олимпиакос в Гърция!

Най-добрият български баскетболист Александър Везенков и Олимпиакос записаха 15-а поредна победа в гръцкия шампионат при мъжете. Грандът от атинското предградие Пирея надигра като гост Колосос с 98:85 (27:16, 16:30, 34:17, 21:22) в мач от 16-ия кръг на местното първенство. Олимпиакос е лидер в класирането с пълен актив от 30 точки, пред Панатинайкос с 27 и мач по-малко. За Колосос Волос това е 11-а загуба от 15 мача, като тимът е на 11-о място.

Везенков пак най-резултатен

Везенков записа 23:24 минути на паркета и реализира 23 точки. Той добави към статистиката си 5 борби, 2 асистенции и 2 отнети топки. Тайсън Уорд добави 18 точки, 10 борби и 10 асистенции за успеха, а за Колосос Часън Рандъл наниза 10 точки. В следващия си мач Олимпиакос приема Барселона в баскетболната Евролига на 29 януари, а на 31-и е домакин на Перистери в гръцкото първенство.

Припомняме, че преди дни Александър Везенков изведе Олимпиакос до победа със 74:68 (25:13, 18:23, 20:10, 17:16) срещу Анадолу Ефес в мач от баскетболната Евролига за мъже. Гърците записаха 15-и успех за редовния сезон и след 23 мача заемат четвъртото място в класирането със само една победа зад израелския Апоел Тел Авив.

Везенков бе най-полезен в мача с коефициент +20. Той игра само 25:55 минути, но наниза 19 точки и спечели пет борби. Най-резултатен за турците бе Пи Джей Дозиър с 16 точки.

