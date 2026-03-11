Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Българките прегазиха Азербейджан и продължават да крачат уверено по пътя към ЕвроБаскет 2027

Националният отбор по баскетбол на България за жени постигна поредна впечатляваща победа над Азербейджан като се наложи със смазващите 120:40 в мач от първата фаза на квалификациите за ЕвроБаскет 2027, който се проведе днес (11 март) в зала "Колодрума" в Пловдив. Това е втори успех за лъвиците над този противник, след като нашите момичета спечелиха като гости със 141:48. Така българките затвърдиха лидерската си позиция в Група Е с 4 победи от 4 изиграни срещи срещу тимовете на Азербейджан, Украйна и Черна гора.

България стартира в състав Борислава Христова, Радостина Димиторв, Гергана Иванова, Стефани Костович и Карина Константинова. Още в началото на мача родните ни националки наложиха темпото, повеждайка с 10:0. Частта свърши при 34:12, а Радостина Димитрова и Борислава Христова изпъкнаха с личен актив от по 9 точки.

Във втората част разликата скочи до 33 точки (58:25) и България продължи доминацията си през второто полувреме. След третия период резултатът набъбна до 89:30, а в последната четвърт нашите момичета реализираха 31 точка за сметка на едва 10 от страна азербейджанския тим. Азербейджан остават на дъното на групата с 4 загуби. 

