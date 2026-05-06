Можете ли да теглите кола с автоматична скоростна кутия?

Автомобилите с автоматични скоростни кутии отдавна са обичайна част от градския трафик. За много шофьори тази опция е по-удобна от ръчната: по-малко намеси в волана, по-лесно преминаване през задръствания и по-спокойно пътуване в града. Ето защо автоматичните скоростни кутии стават все по-често срещани в автомобилите днес.

Наред с удобството обаче идват и оперативните съображения. Един от най-често задаваните въпроси е свързан с тегленето. Собствениците искат да знаят дали може да се тегли кола с автоматична скоростна кутия и дали такова превозно средство е подходящо за теглене на други превозни средства. Много зависи от дизайна на конкретната трансмисия. Както обясняват експерти, някои трансмисии позволяват теглене с ограничения за скорост и разстояние, докато други не се справят добре с такива товари. Ето защо производителите обикновено посочват такива ограничения в ръководството за употреба.

Как правилно да теглите кола, за да не счупите скоростната кутия

Тази особеност произтича от дизайна на автоматичната скоростна кутия. Вътре в трансмисията има множество механизми, работещи под натоварване. За да функционират правилно, те изискват постоянно охлаждане и смазване със специална течност за автоматична трансмисия (ATF). Докато двигателят работи, маслото циркулира в трансмисията чрез помпа. След като двигателят спре, тази система започва да функционира значително по-зле или спира да функционира напълно. Недостатъчното смазване може да доведе до по-бързо износване на компонентите на трансмисията, особено ако превозното средство се тегли дълго време.

При недостатъчно смазване температурата вътре в трансмисията се повишава бързо, ускорявайки износването на компонентите. Следователно не се препоръчва теглене на превозни средства с автоматична трансмисия за дълги периоди, особено при високи скорости. Ако двигателят не успее да стартира, такова теглене обикновено се използва само като временна мярка. Шофьорите се съветват да шофират бавно и на минимално разстояние, за да се намали рискът от повреда на трансмисията.

Затова най-безопасния метод е използването на платформа за преместване на автомобила. Това предотвратява въртенето на задвижващите колела и автоматичната трансмисия не се подлага на ненужно натоварване. При частично товарене на превозно средство на платформа е важно да се вземе предвид и типа на задвижването. Превозните средства с предно задвижване обикновено имат повдигнат преден мост, докато превозните средства със задно задвижване обикновено имат повдигнат заден мост. Важно е да не оставяте задвижващите колела на пътя по време на теглене.

Поддържането на двигателя работещ намалява риска от повреда на автоматичната трансмисия по време на теглене. Докато двигателят работи, помпата продължава да изпомпва трансмисионна течност, осигурявайки охлаждане и смазване на компонентите на трансмисията.

Това обаче не елиминира ограниченията. Системата не е толкова ефективна на празен ход, така че продължителното теглене или тегленето с висока скорост все още оказва повишено натоварване на трансмисията. Ето защо обикновено се препоръчва да се шофира не по-бързо от 40 км/ч и да се избягват дълги разстояния – обикновено около 20 километра.

Преди да теглите ремарке, най-добре е да се консултирате с ръководството за употреба. Допустимите условия могат да варират значително между превозните средства. Тегленето на автомобил с автоматична трансмисия също е приемливо, но само ако превозното средство се управлява спокойно. Трансмисията не се справя добре с внезапни потегляния, силно ускорение или тежки товари по наклони. Ако трансмисията поддържа ръчно превключване, този режим се счита за за предпочитане по време на теглене. Превозно средство с автоматична скоростна кутия обикновено е способно да тегли ремарке до допустимото тегло, посочено в ръководството за употреба, без сериозни последици.